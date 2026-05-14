Cristiano De André aggiunge due nuove date al tour DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ Best Of Estate 2026

Cresce l'attesa per il tour "DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF ESTATE 2026": Cristiano De André ha annunciato due nuove tappe estive, rispondendo all'entusiasmo dei fan e ampliando così il già ricco calendario di appuntamenti in tutta Italia.

L'artista si esibirà il 17 luglio all'Arena La Piccola di Lecco, nell'ambito dello Scenario Festival, e il 18 agosto all'Arena Virgilio (Ex Avir) di Gaeta (Latina). Un'opportunità in più per celebrare la musica del padre Fabrizio, una delle figure più amate e influenti della scena cantautorale italiana. I biglietti per tutte le date sono già disponibili in prevendita.

Il progetto "DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ" continua a ottenere grandi consensi, dopo quattro album di successo - "De André canta De André - Vol. 1" (2009), "Vol. 2" (2010), "Vol. 3" (2017), e "Storia di un impiegato" (2023) - e numerosi tour sold out che hanno attraversato l'Italia. Ogni tappa è uno straordinario omaggio al repertorio di Fabrizio De André, capace di emozionare generazioni di ascoltatori.

Accompagnato da una band di musicisti ormai insostituibili - Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere (autore degli arrangiamenti dei primi due volumi), Ivano Zanotti alla batteria - Cristiano De André salirà sul palco con la sua eccezionale versatilità: suonerà chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino, guidando il pubblico attraverso le più celebri pagine della storia musicale italiana.

Il tour include numerose tappe in tutta la Penisola: Napoli (21 maggio), Bari (22 maggio), Perugia (22 giugno), Fiesole (26 giugno), Susa (27 giugno), Zero Branco (29 giugno), Ricaldone (19 luglio), Cagliari (26 luglio), Cabras (27 luglio), Borgia (2 agosto), Francavilla Al Mare (6 agosto), Arenzano (8 agosto), Asiago (11 agosto), Marina di Pietrasanta (13 agosto), Tagliacozzo (19 agosto). Ora, alle date già annunciate, si aggiungono Lecco e Gaeta: due appuntamenti imperdibili nell'estate 2026.

L'unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano racconta il padre attingendo dall'immenso repertorio di Fabrizio, permettendo ancora una volta di rivivere la magia e la poesia senza tempo delle sue canzoni.