Listone Giordano reinterpreta il Rinascimento con Opera Aperta di Piet Boon

Un nuovo capitolo nell'interior design si apre con Opera Aperta, l'ultima creazione di Listone Giordano nata dalla collaborazione con lo Studio Piet Boon. Questa collezione di pavimenti ridefinisce il concetto di eleganza domestica ispirandosi alle facciate monumentali e agli archi dell'architettura rinascimentale italiana.



L'innovazione principale risiede nella capacità di trasformare i dettagli classici in un design moderno e sofisticato. Curve ed elementi divergenti s'intrecciano sulla superficie, donando al pavimento un movimento fluido e continuo che richiama l'opera dei grandi maestri del passato, ma con un linguaggio spiccatamente contemporaneo.



Il vero protagonista della composizione è il Rovere, proposto nelle raffinate tonalità Montblanc, Biancospino e Tortora. Queste sfumature conferiscono all'ambiente un carattere senza tempo, creando una connessione tra rigore architettonico e calore naturale.



Secondo Piet Boon, designer della collezione, Il Rinascimento non è un'epoca chiusa nei libri di storia, ma un linguaggio di proporzioni eterne. Opera Aperta nasce da una ricerca dell'eccellenza dove la passione per la materia naturale incontra la precisione del dettaglio architettonico, elevando il pavimento a vero protagonista della casa. L'eleganza delle facciate storiche italiane si spoglia del peso della pietra per farsi ritmo ligneo: un equilibrio sottile tra rigore architettonico e calore naturale, dove la semplicità diventa la forma più alta di una personalità sofisticata.



Opera Aperta segna così il dialogo ideale tra storia, arte e innovazione. Un progetto pensato non solo per gli amanti del classico, ma per chiunque cerchi un prodotto capace di arredare uno spazio con personalità, equilibrio e attenzione al dettaglio artigianale.