Latif Monet lancia Abitudini: collaborazione con Clemi e Kriim per Kayros Music

Latif Monet pubblica il nuovo singolo Abitudini con Clemi e Kriim, tre giovani promesse di Kayros Music. Brano introspettivo tra rap, elettronica e confessione.

Arriva una nuova voce nella scena musicale italiana grazie a Latif Monet, Clemi e Kriim. Il giovane rapper annuncia il singolo Abitudini, realizzato in collaborazione con Clemi e Kriim, disponibile ovunque da venerdì 15 maggio e distribuito da Universal Music Italia per Kayros Music.

Il brano nasce dalla spontaneità di un ritiro creativo tra le montagne varesine e si sviluppa come un confessionale notturno. Le atmosfere sono dolci e malinconiche grazie al pianoforte e al sax, che accompagnano riflessioni sulle abitudini, sulle routine e sui limiti che esse impongono.

Il contesto in cui ci trovavamo era molto familiare: stavamo bevendo, ascoltando musica, chiacchierando, ridendo… e lasciandoci andare a qualche cattiva abitudine. A tarda notte mi sono ritrovato a scrivere con Kriim e Clemi in una stanza della casa e, mentre Dr. Cream lavorava al beat, è nato il pezzo, racconta Latif Monet.

Il testo esplora le dipendenze emotive e i comportamenti ripetuti che rischiano di diventare gabbie interiori. L'autocritica diventa il cuore della canzone: "Abitudini" è il tentativo di dare un nome ai propri automatismi, spesso trascurati fino a diventare parte dell'identità. La canzone nasce dall'osservazione della vita quotidiana, spiega Kriim. Racconta delle dipendenze emotive, delle scelte ripetute che facciamo ogni giorno e delle situazioni tossiche che molti di noi vivono in silenzio.

Nel brano si parla anche di solitudine, disagio e relazioni. Clemi dichiara: Nel mio caso ho approfondito il vizio della lussuria. Ho parlato del mio rapporto con le donne e di quanto una promessa o un'aspettativa possa renderti schiavo di un'idea. Credo che il ritornello che ho scritto racconti bene quello che volevo comunicare.

Abitudini fotografa il momento della consapevolezza: capire ciò che ci distrugge e trovare la forza di ricominciare, anche attraverso la sofferenza. Le parole dei tre artisti scandagliano la fatica di uscire dagli schemi e si trasformano in uno stimolo a guardare in faccia la realtà.

Latif Monet, classe 2000, proviene da Cagliari con origini senegalesi. Dopo una crescita tra Bergamo e la Sardegna, l'artista si avvicina al rap ascoltando la scena underground italiana dei primi anni Duemila, per poi sviluppare un sound vibrante tra boom bap, elettronica e influenze UK. Le tante esperienze tra Italia e Londra lo hanno portato verso una ricerca sonora autentica e originale. Nel 2025 arriva l'ingresso in Kayros Music, piattaforma con cui inaugura una nuova fase della propria carriera.

Clemi è mantovano e firma uno stile crudo e poetico. La scrittura si distingue per la capacità di infilare metafore sofisticate in rime spietate, raccontando la provincia italiana con uno sguardo ruvido e sincero. Dopo aver pubblicato l'album Piazza Broletto, Clemi porta in Kayros Music la sua attitudine a trasformare la rabbia in energia creativa.

Kriim arriva dal quartiere San Siro di Milano dove sviluppa talento e presenza tra freestyle e street rap. Con uno stile cinematografico e un'immaginario urbano fortemente milanese, Kriim è oggi un punto di riferimento per la nuova generazione. Le sue punchline e l'equilibrio tra profondità e tecnica si uniscono a una poetica consapevole e d'impatto.

Questa prima collaborazione tra le giovani promesse di Kayros Music si propone di portare nuova linfa alla scena urban nazionale, unendo storie differenti sotto il segno di un rap che non ha paura di mettersi a nudo.