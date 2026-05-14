Lucilla, l'artista più amata dai bambini in età prescolare, torna finalmente dal vivo con uno show completamente rinnovato che farà tappa a Salerno il 17 ottobre 2026. L'appuntamento è fissato al Teatro Augusteo, dove sono previsti due spettacoli, alle 15:30 e alle 18:30, per coinvolgere e conquistare famiglie e piccoli fan.
L'evento rappresenta uno dei momenti più attesi della prossima stagione teatrale per i più piccoli, confermando il successo travolgente della protagonista che ha già superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube.
Lo spettacolo "Arriva Lucilla" si annuncia come una vera e propria festa tra musica dal vivo e momenti di musical, pensata per affascinare e divertire bambini di ogni età.
La magia sta per tornare a illuminare i teatri italiani: "ARRIVA LUCILLA", il nuovo attesissimo show dell'artista più amata dai più piccoli, è pronto a conquistare famiglie e bambini con uno spettacolo completamente rinnovato, a metà strada tra concerto e musical.
Lucilla è ormai la voce riconosciuta e attesa da una generazione di bambini. È il volto italiano di Alman Kids, una figura diventata compagna di giochi e di canto, capace di trasformare le esperienze musicali in vere occasioni di divertimento e apprendimento.
L'iniziativa promette di regalare momenti indimenticabili tra balli, canzoni e colori. Per chi ancora non conoscesse Lucilla, basta chiedere a un bambino: il suo entusiasmo e la sua allegria sono ormai diventati un punto di riferimento nell'universo dell'intrattenimento per l'infanzia.
Arriva Lucilla: il nuovo show per bambini incanta Salerno il 17 ottobre 2026
Lo spettacolo tanto atteso di Lucilla arriva a Salerno il 17 ottobre 2026 al Teatro Augusteo, promettendo musica, colori ed emozioni per tutta la famiglia.
Lucilla, l'artista più amata dai bambini in età prescolare, torna finalmente dal vivo con uno show completamente rinnovato che farà tappa a Salerno il 17 ottobre 2026. L'appuntamento è fissato al Teatro Augusteo, dove sono previsti due spettacoli, alle 15:30 e alle 18:30, per coinvolgere e conquistare famiglie e piccoli fan.
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