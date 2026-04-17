Cecilia Larosa lancia il singolo Vivi: anteprima del nuovo album e rinascita personale

Cecilia Larosa presenta un nuovo capitolo della sua carriera musicale, lanciando il singolo Vivi che anticipa l'omonimo album previsto per il 27 maggio 2026 per Unalira. Il brano nasce da uno dei momenti più delicati della vita dell'artista, trasformando fragilità, ansie e paure in energia vitale. Vivi si configura come un invito autentico ad abbracciare la complessità della vita: accettarne luci e ombre, conciliando sensibilità personale e apertura verso il mondo.

Sul piano sonoro, Vivi amplia ulteriormente l'orizzonte musicale della cantautrice, lasciandosi ispirare da atmosfere internazionali. In particolare, il brano omaggia artisticamente Seven Seconds di Youssou N'Dour, storico successo che ha influenzato profondamente l'immaginario musicale di Cecilia Larosa. In merito, "Mi sono lasciata ispirare da uno storico brano internazionale di Youssou N'Dour, il cui mondo sonoro mi accompagna e mi affascina da sempre, Seven Seconds. Ho scelto di ispirarmi solo agli accordi e alle armonie, sui quali si appoggia la melodia, per riscriverne una diversa dall'originale ma capace di restituirmi la stessa sensazione e le emozioni che provavo nell'ascoltare quel pezzo. Non ho minimamente utilizzato l'AI, ma la genialità delle armonie dell'autore. Mi sono messa alla prova scrivendo una melodia totalmente diversa, mantenendo i mondi meravigliosi di Seven Seconds. È stata una bellissima esperienza creativa", racconta la cantautrice.

La produzione di Vivi è curata da Piero Cassano insieme a Reizon Edoardo Benevides Costa, rafforzando l'identità sonora della cantautrice e consolidando una collaborazione artistica sviluppata nel tempo.

Negli ultimi due anni, Cecilia Larosa ha saputo consolidare la propria presenza sulla scena musicale italiana, grazie a una intensa attività live che l'ha vista aprire i concerti di artisti come Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Loredana Bertè, Tiromancino e Vasco Brondi. Un dialogo diretto e continuo con il pubblico, che ha contribuito a valorizzare la sua autenticità e presenza sul palco.

Il percorso artistico di Cecilia ha avuto anche importante riconoscimento ufficiale: nel 2025, infatti, la cantautrice ha ottenuto un premio speciale ai Sanremo Music Awards, durante il Festival di Sanremo, per essersi distinta nel panorama musicale nazionale.

Con Vivi, Cecilia Larosa firma il manifesto di una nuova fase creativa e personale, affermando una visione musicale che unisce vulnerabilità e forza, ricerca artistica e autenticità.