CESARE CREMONINI: “ALASKA BABY” è certificato disco di Platino

Cesare Cremonini ha raggiunto un traguardo straordinario con il suo album “Alaska Baby”, che è stato certificato disco di platino. A oltre tre mesi dalla sua uscita, l’album continua a dominare le classifiche, rimanendo costantemente nella top20 degli album più venduti settimanalmente.

“È un grandissimo onore essere ancora una volta tra gli artisti più importanti e influenti del panorama musicale italiano. Sono davvero grato per il supporto dei miei fan e non vedo l’ora di poter condividere questa esperienza con loro in occasione del mio prossimo tour negli stadi”, ha dichiarato Cesare Cremonini.

Con l’annuncio del tour “Cremonini Live25”, l’artista ha generato una grande attesa tra i suoi fan. Il tour si preannuncia come l’evento più atteso dell’estate, con oltre 500.000 biglietti già venduti in prevendita.

“Sono felicissimo di poter tornare sul palco e condividere la mia musica con il mio pubblico. Questo tour sarà un’esperienza unica e ho già iniziato a lavorare con il team creativo della NorthHouse di Londra per assicurarmi che sia uno spettacolo indimenticabile”, ha aggiunto l’artista.

Infatti, Cremonini sta collaborando con professionisti di alto livello, tra cui il team creativo della NorthHouse di Londra, noto per il suo lavoro con artisti internazionali come i Coldplay, Beyonce e Bruno Mars, nonché per la realizzazione di spettacoli di alto profilo come lo show dell’intervallo del SuperBowl del 2015 e il giubileo di platino della regina.

Con tutto questo fermento attorno a Cesare Cremonini e al suo tour imminente, non resta che attendere con grande trepidazione l’apertura delle vendite dei biglietti per assistere a uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.