Lumiero parte da Livorno con il suo primo grande tour fra poesia e nuove melodie

Lumiero è pronto a conquistare i palchi italiani con Il Primo Grande Tour di Lumiero, un viaggio musicale che prenderà il via venerdì 8 maggio da Livorno e toccherà città e festival in tutta Italia. Dopo il successo del debutto discografico, Il Primo Grande Disco Di Lumiero, l'artista milanese classe '97 porta finalmente dal vivo le sue melodie che hanno già segnato il nuovo corso del cantautorato italiano.



Il disco d'esordio, prodotto da Marquis per Four Flies Records, ha subito attirato l'attenzione per l'elegante fusione tra chanson, canzone d'autore e atmosfere exotica. I testi lucidi e ironici narrano la vita e gli amori della periferia milanese, tratteggiando un'Italia che sogna e si cerca allo stesso tempo.



L'ondata di interesse è partita dalla presentazione live al Circolo Magnolia di Milano e ora si prepara a toccare nuove tappe: da Livorno e Genova a Bologna, Misano Adriatico, Roma, Isola Maggiore, e tanti altri luoghi, tra festival e club. Undici date tra maggio e agosto in un calendario destinato ad arricchirsi, prodotte e organizzate da OTR Live.



Lumiero propone un repertorio in cui ogni brano è un frammento di vita, un viaggio tra flirt estivi, passioni irrequiete e storie d'amore imperfette. La tracklist spazia da La Tua Amica Più Cara a Corteggiamento Lento, da Impermeabile a Come Fossi Estate, senza dimenticare la forza evocativa di brani come Io Sono Il Vento e Semi Nel Vento. Le sue canzoni mescolano dolcezza e malinconia con una scrittura moderna, ma radicata nelle migliori tradizioni della musica italiana.



L'artista vede l'amore come un gioco rischioso e poetico. L'amore è un gioco, un pezzo di poesia e a volte anche un rischio. Può essere un seme fragile che sogna di diventare foresta, un corteggiamento fatto di sguardi e movimenti impercettibili, una danza che come in natura segue regole misteriose ma inevitabili. L'aspetto sentimentale si mescola al desiderio di riscatto sociale, in una Milano notturna fatta di fughe romantiche e speranze sospese.



La voce di Lumiero emerge come nuova dignità della canzone contemporanea, tra nostalgia e ricerca di una rinascita personale e collettiva. Il suo stile racconta l'Italia delle periferie, ma parla a tutti: c'è del vissuto nei suoi versi, la leggerezza delle notti d'estate e la forza di continuare ad amare anche dopo le tempeste.



La tournée rappresenta un viaggio sonoro che promette emozioni autentiche, tra tradizione e modernità. Un'occasione per ascoltare da vicino una delle rivelazioni del panorama musicale italiano, pronta a portare poesia e profondità nei live della prossima estate.