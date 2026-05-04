Notte Poetica: la collaborazione inedita tra Welo e Anna Tatangelo

Una nuova pagina si apre nel panorama musicale italiano con il singolo "Notte Poetica", frutto della speciale collaborazione tra Welo, una delle voci più promettenti dell'urban contemporanea, e Anna Tatangelo, artista tra le più riconoscibili e amate del nostro Paese. Il brano, in uscita ovunque venerdì 8 maggio per Island Records, si candida a diventare la colonna sonora dell'estate, grazie a una fusione inedita di stili e sensibilità artistiche.

La forza di "Notte Poetica" risiede nel contrasto tra il rap incisivo di Welo e la potenza melodica di Anna Tatangelo. Il loro incontro segna non solo una collaborazione, ma un vero punto di svolta emotivo: due linguaggi differenti che si intrecciano senza forzature fino a trovare una perfetta direzione comune. Il risultato è un ritornello immediato e incisivo, destinato a restare impresso.

Il brano si trasforma in un viaggio notturno dominato da finestre abbassate, musica alta e la compagnia di una luna enorme che sembra tagliare in due la strada. "Notte Poetica" racconta la storia di due persone che, pur non riuscendo a restare insieme, continuano a cercarsi nello spazio sospeso di una notte unica. Il sound caldo, curato dai produttori ROOM9, Nathys e Luca Mattioni, accompagna sapientemente le voci rendendo il tutto quasi cinematografico e dando alla notte un senso di eternità.

Welo, all'anagrafe Manuel Mariano, classe 1999, si è rapidamente imposto come una delle figure più autentiche dell'urban italiana. Originario del Salento, cresce tra musica e sperimentazione, fondando il collettivo 23.7 nel 2017 e avviando la carriera solista nel 2022. I suoi successi recenti, tra cui "Malessere" e l'EP "WELO WE 23", gli hanno permesso di collaborare con nomi di spicco come Enzo Dong, Mikush e Guè. Il 2024 rappresenta un anno cruciale, con la sua presenza al Festival di Sanremo, dove ha firmato il jingle ufficiale con la versione "EMIGRATO (ITALIANO)". Welo si distingue non solo per la musica ma anche per il forte impegno sociale, spesso coinvolgendo nei suoi progetti i giovani dei quartieri popolari, trasformandosi in megafono di storie raramente raccontate.

Anna Tatangelo conferma con questa nuova collaborazione il suo ruolo centrale nella musica italiana. Dopo una carriera costellata di successi, con otto partecipazioni a Sanremo, numerosi album e milioni di copie vendute, Anna rinnova il suo percorso con progetti che uniscono introspezione e talento. Dagli esordi con "Doppiamente fragili" al popolarissimo "Ragazza di periferia", passando per la consacrazione definitiva con singoli di successo e collaborazioni internazionali, Tatangelo si dimostra artista versatile capace di rinnovarsi continuamente. Recentemente, ha pubblicato i singoli "Mantra" e "Inferno" e si prepara per una nuova tournée estiva, con appuntamenti di rilievo a Napoli e Milano.

"Notte Poetica" si presenta come la perfetta unione di due visioni musicali: un equilibrio tra racconto sociale e melodia, in un quadro dove la notte diventa metafora di emozioni senza fine. Un brano che, già prima dell'uscita, richiama attenzione e promette di lasciare il segno.