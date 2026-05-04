Gianni Morandi porta il tour "C'era un ragazzo Estate 2026" a Locarno

Gianni Morandi annuncia una nuova attesissima tappa del suo tour "C'era un ragazzo Estate 2026". Il prossimo 4 ottobre l'artista sarà protagonista al Palexpo FEVI di Locarno, portando in Svizzera l'energia e l'entusiasmo che stanno caratterizzando le tappe nei palasport italiani.



Il tour si distingue non solo per la grande affluenza di pubblico in ogni città ma anche per un motivo speciale: celebrare i 60 anni di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", il celebre brano scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, considerato il simbolo della carriera di Gianni Morandi.



I biglietti per la tappa di Locarno sono disponibili da oggi sulle principali piattaforme di vendita online.



Oltre a riproporre i suoi grandi classici, Morandi darà spazio durante la serata anche al nuovo singolo Monghidoro, firmato per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy. Questo mix di passato e presente promette di emozionare spettatori di tutte le età, confermando la capacità dell'artista di rinnovarsi restando sempre fedele alla propria identità musicale.



Ogni concerto si trasforma così in una vera e propria festa collettiva, dove le hit più amate vengono condivise e tramandate di generazione in generazione, rendendo Gianni Morandi una presenza insostituibile della scena musicale italiana.