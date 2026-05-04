Domani in prima serata a È sempre Cartabianca: arresto Global Sumud Flotilla e nuove rivelazioni sul caso Garlasco

A È sempre Cartabianca si discuterà dell'arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla, del nuovo Piano Casa e delle ultime sul caso Garlasco.

Domani sera il nuovo appuntamento con "È sempre Cartabianca" promette di affrontare temi di grande attualità, ponendo particolare attenzione alla fragile situazione in Medio Oriente e al recente arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla. La trasmissione, condotta da Bianca Berlinguer e in onda su Retequattro, analizzerà la tensione internazionale dopo che la Marina israeliana ha fermato due attivisti in acque internazionali, evento ora sotto la lente della Procura di Roma che ha aperto un'indagine per sequestro di persona.

Un altro tema di primaria importanza della serata sarà il Piano Casa, appena varato dal governo, presentato come soluzione alla persistente crisi abitativa italiana. Si approfondiranno le novità della misura e le prospettive per chi cerca un alloggio dignitoso, con contributi di esperti e politici.

L'attesa è alta anche per nuovi sviluppi sul caso Garlasco. Andrea Sempio è atteso prossimamente in Procura a Pavia. Nel frattempo, sui social network stanno emergendo vecchi post attribuiti al giovane, alcuni dei quali si segnalano per un contenuto controverso, suscitando discussioni e interrogativi sull'impatto che le tracce online possono avere nelle indagini giudiziarie.

Tra gli ospiti della puntata figurano Pier Ferdinando Casini, Alessandro Sallusti e Gianluigi Nuzzi, che offriranno opinioni e analisi sui temi trattati.

La fragile tregua in Medio Oriente sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma Videonews di Bianca Berlinguer, in onda domani, martedì 5 maggio, in prima serata su Retequattro.