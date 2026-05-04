The Royal Saga: Reali e protagonisti del jet-set tornano su LA5 in seconda serata

The Royal Saga torna su LA5 con Lavinia Orefici per raccontare sei serate tra reali, personaggi iconici come Melania Trump, Onassis e le dinastie del jet-set.

The Royal Saga torna su LA5 da questa sera in seconda serata con una nuova edizione composta da sei puntate dedicate alle vite di reali, dinastie storiche e protagonisti del jet-set internazionale. La trasmissione, a cura di VideoNews, vede al timone Lavinia Orefici, giornalista esperta di costume, politica internazionale e famiglie reali, affiancata ogni settimana da un ospite in studio che arricchirà l'approfondimento e le curiosità su alcuni dei personaggi più chiacchierati del nostro tempo.

Il debutto del ciclo è affidato alla puntata Re di Denari, che si concentra sulla vita pubblica e privata di Melania Trump, con un'analisi sul suo ruolo da First Lady durante i due mandati presidenziali del marito, e sul burrascoso rapporto tra Aristotele Onassis e Jacqueline Lee Bouvier, segnato da denaro, scandali e tragedie. Ospite in studio Costanza Calabrese, che offrirà ulteriori spunti sull'argomento.

Nelle settimane successive sarà protagonista la storia delle residenze Savoia, con oggetti unici e gioielli delle regine, in compagnia di S.A.R. il Principe Aimone di Savoia, per poi raccontare la favola moderna di Meghan Markle e Lauren Sanchez, le americane che hanno sposato aristocratici, senza dimenticare i celebri animali delle case reali, come i Corgi di Elisabetta II e la gatta Choupette, icona fashion ereditata da Karl Lagerfeld. In questa puntata l'ospite sarà Marisela Federici.

Il programma prevede uno sguardo anche sulle nuove dinastie del millennio, tra le famiglie Kardashian-Jenner e figure come Jeff Bezos e Lauren Sanchez, a cui parteciperà Dario Maltese. Spazio all'universo femminile, alle icone pop come Barbie e agli anelli di fidanzamento più famosi delle teste coronate, con la presenza di Silvana Giacobini.

Non mancheranno i racconti dei grandi viaggi di reali e potenti, con Antonio Caprarica ospite per regalare aneddoti curiosi sulle visite ufficiali, dalle alleanze tra USA e Regno Unito ai tour della Regina Elisabetta II nel mondo.

Lavinia Orefici guiderà gli spettatori attraverso un viaggio affascinante tra fasti, retroscena, lussi e drammi delle case reali insieme a quei Very Special Commoner che sono riusciti a entrare nell'olimpo dei potenti, intrecciando le loro vicende con quelle della politica e della società internazionale.



