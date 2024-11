Citroën AMI “SFIDami 8848” conquista l’Everest al Passo Gavia

All’EICMA 2024, Citroën AMI non si limita a presentare un nuovo modello e a consolidare la propria leadership nel settore della micromobilità in Europa, in Francia e in Italia. Stavolta, si spinge oltre i confini della città con una sfida unica e audace: l’AMI SFIDami 8848. Questo speciale allestimento “adventure” è ispirato dal Monte Everest, richiamato sia nel nome che nell’altitudine simbolica di 8.848 metri, e ha permesso all’AMI di dimostrare le sue capacità in condizioni estreme.

Questo progetto, frutto della collaborazione con il magazine Dueruote di Editoriale Domus, ha visto Citroën AMI affrontare una prova estrema: percorrere il dislivello equivalente all’altitudine dell’Everest. La SFIDami 8848, dotata di fari supplementari, griglie di protezione e una ruota di scorta, ha affrontato in ripetute salite i 13,5 km del Passo Gavia, da Santa Caterina Valfurva fino al valico, per un totale di 8.848 metri verticali. A rendere la sfida ancora più appassionante, l’ex ciclista professionista Amedeo Tabini ha accompagnato AMI pedalando accanto al veicolo su una e-bike.

Questa impresa conferma l’evoluzione della Citroën AMI, un veicolo urbano 100% elettrico che, grazie all’edizione speciale SFIDami 8848, ha dimostrato di poter affrontare con successo anche percorsi montani e sfide fuori dal contesto cittadino. La SFIDami 8848 incarna lo spirito di esplorazione e la capacità di superare i propri limiti, enfatizzando l’innovazione di Citroën AMI che non si limita alla “micro mobilità” ma si apre a nuove strade nell’avventura sostenibile.