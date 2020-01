Claudia Gerini è Anna Rosenberg nel film contro la violenza sulle Donne

Anna Rosenberg è il titolo del film, scritto dall’autore francese di crime thriller di successo, André Delauré (Assourdissants silences 2004 e per la serie Mortelles connivences, La banquière 2006 e Les sous-traitants 2007) per la regia di Michele Moscatelli (Una furtiva lagrima), e prodotto da Michela Scolari e Ivo Romagnoli per FilminTuscany (Best Art Film a Cannes 2019). Un thriller psicologico ispirato ad una storia vera, che racconta delle violenze fisiche e psicologiche che portano Anna, la protagonista, fino alle estreme conseguenze, fino alla morte. Anna diventa così il simbolo di tutte le donne vittime di femminicidio.

Da sempre dalla parte delle donne e dei più deboli, insignita dell’alto titolo di Cavaliere della Repubblica, dal Presidente Sergio Mattarella per il suo impegno nel sociale, Claudia Gerini interpreta Anna. Accanto a Claudia, nel ruolo di Duval, la star francese Christophe Favre, mentre Pasquale Greco recita nel ruolo di Marco.

A dirigere la fotografia il Maestro Giorgio Tonti, ricordato per i capolavori girati con Orson Wells e Visconti; i costumi di Claudia Gerini sono disegnati e realizzati da Pier Lorenzo Bassetti e Marco Gambedotti, costume designers e stilisti di fama internazionale; le scenografie sono di Massimo Leotta, pluripremiato production designer e make up artist; l’organizzazione generale è affidata a Franco Della Posta, Line Producer internazionale (007 Quantum of Solace); Lella Pepe, Milo Pepe e il suo staff curano il look di Christophe Favre e Pasquale Greco.

Filmintuscany ha sede nel cuore di Fiesole, a Villa Papiniano. Specializzata in produzioni internazionali, ha prodotto il Documentario sul calciatore campione del mondo, Paolo Rossi (vincitore in oltre trenta festival Internazionali) e il film Gandhi – The Power of the Powerless, presentato all’assemblea delle Nazioni Unite e diretto dal regista vincitore di Emmy, Ramesh Sharma.

Le riprese del film Anna Rosenberg si terranno a Castiglion Fiorentino dal 29 gennaio al 3 febbraio e dal 6 al 16 febbraio.

