Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Il viaggio musicale di Claudio Baglioni attraverso l’Italia si concluderà in una delle piazze più belle e simboliche del Paese. Piazza San Carlo a Torino ospiterà, il 18 settembre 2026, il concerto finale del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, l’imponente progetto dal vivo che celebra i quarant’anni dell’album più venduto di sempre in Italia, “La vita è adesso, il sogno è sempre”.

Dopo aver inaugurato il tour a Venezia, in Piazza San Marco, il 29 giugno 2026, Baglioni e la sua compagnia porteranno la loro musica in 40 località italiane, attraversando alcune tra le cornici più suggestive del patrimonio culturale nazionale. Il “GrandTour” è pensato come un autentico percorso attraverso l’arte, la storia e il paesaggio del Bel Paese, un itinerario che unisce luoghi iconici e atmosfere uniche, con l’obiettivo di trasformare ogni tappa in un’esperienza immersiva di bellezza e emozione.

Il ritorno di Baglioni nei grandi spazi all’aperto arriva a quindici anni di distanza dalla sua ultima tournée nei più affascinanti siti italiani. L’artista, con la sua inconfondibile eleganza musicale, propone così un viaggio che non è soltanto un tour, ma una narrazione visiva e sonora del legame profondo tra musica e identità italiana.

L’evento conclusivo del 18 settembre 2026 trasformerà Piazza San Carlo in un grande teatro all’aperto, cuore storico e sociale del capoluogo piemontese, dove i fan potranno celebrare con l’artista oltre quarant’anni di successi e momenti indimenticabili.

I biglietti per la data di Torino saranno disponibili dalle ore 14.00 di martedì 23 dicembre 2025 in una prevendita esclusiva di 24 ore dedicata agli iscritti al Fan Club. Dalle ore 14.00 di mercoledì 24 dicembre, la vendita sarà aperta al pubblico tramite i canali ufficiali di TicketOne e nei punti vendita abituali.

Con questo ultimo appuntamento del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, Claudio Baglioni firma un nuovo capitolo della sua storia artistica, confermandosi ancora una volta protagonista indiscusso della musica italiana e interprete instancabile di un viaggio che celebra la vita, la bellezza e la potenza universale delle sue canzoni.