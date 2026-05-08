Clementino lancia il nuovo singolo Children feat. Laye Ba: ritmi afrobeat e messaggio universale

Clementino pubblica il singolo Children con Laye Ba, tra afrobeat e un messaggio di amore universale. Il videoclip è online, annunciate oltre 40 date live.

Clementino torna a sorprendere il pubblico pubblicando oggi il nuovo singolo Children, in collaborazione con Laye Ba. Dopo il successo del Live Tour 2025 e l'uscita dell'album Grande Anima, il rapper napoletano inaugura una nuova fase artistica mescolando rap e afrobeat nella produzione firmata LDO. Children, disponibile su tutte le piattaforme e in rotazione radio, presenta sonorità travolgenti e un respiro internazionale, grazie anche all'incontro con il talento senegalese Laye Ba, che arricchisce il brano con influenze di world music.

Il videoclip ufficiale, già online su YouTube, è stato girato tra i vicoli di Napoli e Cimitile, paese natale di Clementino. Le immagini restituiscono la vivacità della quotidianità, animata dai sorrisi sinceri dei bambini e dalla gente comune che dà vita a un messaggio universale. ONE LOVE è il cuore del progetto, racchiuso tra le note solari e le parole dirette dell'artista:

Il pezzo evidenzia l'estro eclettico di Clementino, capace di reinventarsi restando fedele alla propria attitudine urban e da showman. La sua voce si fonde con i groove percussivi di Laye Ba, dando vita a una traccia crossover, fresca e uplifting, che invita all'unione e alla consapevolezza collettiva, in un periodo storico complesso e segnato da forti incertezze e tensioni.

Clementino si conferma uno dei maestri di cerimonia più apprezzati del panorama musicale italiano, amato da pubblico, critica e colleghi per la sua capacità unica di connettere mondi diversi e offrire una visione positiva e attuale. Dopo aver calcato i palchi più importanti d'Italia, il rapper sarà protagonista di un tour estivo da oltre 40 date, che verranno annunciate sui suoi canali social nelle prossime settimane.

Il nuovo singolo Children rappresenta un capitolo importante nella carriera di Clementino: energia, contaminazione e un forte messaggio di fratellanza globale che parla direttamente al cuore di un pubblico sempre più internazionale.