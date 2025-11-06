“CONTENTA” è il nuovo singolo di JV in collaborazione con GRIDO

Un incontro musicale tra due mondi e due epoche del rap italiano. JV, voce emergente della scena urban e soul, e Grido, storico esponente del genere e membro fondatore dei Gemelli DiVersi, collaborano per la prima volta dando vita a “Contenta”, un singolo in uscita venerdì 7 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Il brano nasce da un’intesa artistica che unisce sensibilità diverse ma complementari, fondendo le sonorità contemporanee dell’R&B con la forza diretta del rap. Scritto a quattro mani da JV e Grido e prodotto da Mastermaind, “Contenta” racconta la ricerca di equilibrio e leggerezza dopo una relazione tossica, invitando a reagire e a trovare energia anche nei momenti di fragilità. Il singolo esprime la parte più dolce e soul di JV e la visione più urban e spontanea di Grido, combinandole in un dialogo che riflette la crescita personale e artistica di entrambi.

JV (Sewit Jacob Villa) continua così il suo percorso nella scena urban italiana, contraddistinta da una cifra stilistica che mescola sincerità, ritmo e contaminazione. Dopo brani come “Pucci Banana”, “Dinero” e “Grande”, l’artista aggiunge un nuovo tassello al suo repertorio portando in musica la vitalità e la verità di una generazione divisa tra emozione e resilienza. La sua voce, riconoscibile e intensa, si conferma simbolo di una femminilità consapevole e contemporanea.

Grido (Luca Paolo Aleotti), invece, è una delle figure più riconoscibili del rap italiano. Nato a Milano nel 1979, ha segnato gli anni Duemila con il successo dei Gemelli DiVersi, per poi intraprendere la carriera solista con l’album “Io Grido” nel 2011. Da allora non ha mai smesso di evolversi e di sperimentare, pubblicando lavori come “Segnali di Fumo”, “Diamanti e Fango” e “Musica Eterna”. La sua capacità di unire energia e introspezione trova in “Contenta” una nuova forma di espressione, più matura e aperta al confronto con le nuove generazioni.

Con “Contenta”, JV e Grido costruiscono un ponte tra passato e presente dell’urban italiano, offrendo un messaggio di fiducia e rinascita. È un brano che parla di forza, cambiamento e libertà emotiva, ma anche del potere della musica di creare connessioni autentiche.

In un panorama musicale in continua evoluzione, questa collaborazione segna un incontro raro e significativo: due artisti di generazioni diverse che si ascoltano, si contaminano e trovano un linguaggio comune, dimostrando come il rap e l’R&B possano ancora reinventarsi senza perdere la propria identità.

“Contenta” sarà disponibile da venerdì 7 novembre su tutte le piattaforme digitali.