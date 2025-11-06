Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“CONTENTA” è il nuovo singolo di JV in collaborazione con GRIDO

Published

Un incontro musicale tra due mondi e due epoche del rap italiano. JV, voce emergente della scena urban e soul, e Grido, storico esponente del genere e membro fondatore dei Gemelli DiVersi, collaborano per la prima volta dando vita a “Contenta”, un singolo in uscita venerdì 7 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Il brano nasce da un’intesa artistica che unisce sensibilità diverse ma complementari, fondendo le sonorità contemporanee dell’R&B con la forza diretta del rap. Scritto a quattro mani da JV e Grido e prodotto da Mastermaind, “Contenta” racconta la ricerca di equilibrio e leggerezza dopo una relazione tossica, invitando a reagire e a trovare energia anche nei momenti di fragilità. Il singolo esprime la parte più dolce e soul di JV e la visione più urban e spontanea di Grido, combinandole in un dialogo che riflette la crescita personale e artistica di entrambi.

JV (Sewit Jacob Villa) continua così il suo percorso nella scena urban italiana, contraddistinta da una cifra stilistica che mescola sincerità, ritmo e contaminazione. Dopo brani come “Pucci Banana”, “Dinero” e “Grande”, l’artista aggiunge un nuovo tassello al suo repertorio portando in musica la vitalità e la verità di una generazione divisa tra emozione e resilienza. La sua voce, riconoscibile e intensa, si conferma simbolo di una femminilità consapevole e contemporanea.

Grido (Luca Paolo Aleotti), invece, è una delle figure più riconoscibili del rap italiano. Nato a Milano nel 1979, ha segnato gli anni Duemila con il successo dei Gemelli DiVersi, per poi intraprendere la carriera solista con l’album “Io Grido” nel 2011. Da allora non ha mai smesso di evolversi e di sperimentare, pubblicando lavori come “Segnali di Fumo”, “Diamanti e Fango” e “Musica Eterna”. La sua capacità di unire energia e introspezione trova in “Contenta” una nuova forma di espressione, più matura e aperta al confronto con le nuove generazioni.

Con “Contenta”, JV e Grido costruiscono un ponte tra passato e presente dell’urban italiano, offrendo un messaggio di fiducia e rinascita. È un brano che parla di forza, cambiamento e libertà emotiva, ma anche del potere della musica di creare connessioni autentiche.

In un panorama musicale in continua evoluzione, questa collaborazione segna un incontro raro e significativo: due artisti di generazioni diverse che si ascoltano, si contaminano e trovano un linguaggio comune, dimostrando come il rap e l’R&B possano ancora reinventarsi senza perdere la propria identità.

“Contenta” sarà disponibile da venerdì 7 novembre su tutte le piattaforme digitali.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Società

Maurizio Cattelan vince il Preis der Nationalgalerie 2026: BMW rinnova il suo sostegno all’arte contemporanea

Spettacolo

Eboli si prepara all’arrivo di Elodie: grande attesa per “Elodie Show 2025” al PalaSele

Giochi

PlayStation celebra la community con “It Happens on PS5”

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Hyundai Motor Group inaugura in Germania un nuovo centro prove europeo

Spettacolo

Continua il tour “DOPPIA TRACCIA” di PFM – Premiata Forneria Marconi

Tecnologia

Creative accende il Black Friday 2025 con offerte imperdibili sulla sua linea audio

Giochi

Hyrule Warriors: l’era dell’esilio è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Spettacolo

“VASCO LIVE 2025 THE ESSENTIALS”: esce il 14 novembre l’album in triplo vinile e doppio CD che celebra la Vita

Motori

Audi for Business: dalla nuova gamma plug-in dei quattro anelli ai nuovi servizi per le imprese

Spettacolo

X Factor 2025 Live 3: Un Viaggio Musicale nel Magico Mondo degli Anni ’90

Motori

Hyundai TUCSON Dark Line: eleganza e performance nel nuovo allestimento esclusivo

Spettacolo

Gio Evan torna in tour: nuove date estive tra Roma e Milano e il successo de “L’affine del mondo”

Tecnologia

Jabra Scheduler: il nuovo pannello di programmazione per sale riunioni

Motori

Hyundai Motor Group e NVIDIA: una collaborazione per l’AI nel settore automotive

Società

Sicurezza e Nuova Proposta di Legge sugli Sfratti: i Temi Caldi a “Dritto e Rovescio”

Spettacolo

GEOLIER torna con il nuovo singolo “FOTOGRAFIA”, fuori ovunque venerdì 7 novembre.

Spettacolo

Un Viaggio Dietro le Quinte della Comicità Italiana con “ZELIG REPUBLIC”

Tecnologia

Ledworks presenta l’offerta Twinkly 2025, per un Natale ancora più luminoso

Tecnologia

OPPO e Live Nation Rivoluzionano i Concerti con la Find X9 Series
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Eboli si prepara all’arrivo di Elodie: grande attesa per “Elodie Show 2025” al PalaSele

Il PalaSele di Eboli si conferma palcoscenico d’eccellenza per la musica live in Campania. Dopo la travolgente tripletta di Marco Mengoni, sabato 8 novembre...

8 ore ago

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Dopo tre anni di silenzio discografico, Noyz Narcos è pronto a tornare in scena. Il rapper romano annuncia l’uscita del suo nuovo album, “Funny...

8 ore ago

Spettacolo

Continua il tour “DOPPIA TRACCIA” di PFM – Premiata Forneria Marconi

La celebre band PFM – Premiata Forneria Marconi continua a conquistare il pubblico con il suo tour “Doppia Traccia”, un evento musicale unico che...

12 ore ago

Spettacolo

“VASCO LIVE 2025 THE ESSENTIALS”: esce il 14 novembre l’album in triplo vinile e doppio CD che celebra la Vita

Esce il 14 novembre “VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS”, il nuovo progetto firmato Vasco Rossi che celebra la vita e l’essenza della sua...

12 ore ago