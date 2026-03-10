Da oggi in pre-order “PROVA D’AUTORE”, il nuovo album in italiano di MARIO BIONDI: in uscita il 10 aprile!

Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile della scena soul-jazz internazionale, festeggia nel 2026 un traguardo importante: vent’anni di carriera dall’uscita dei brani iconici “This Is What You Are” e “Handful of Soul”, che lo hanno reso celebre nel mondo. Dopo il successo ottenuto sul palco del Festival di Sanremo con la cover di Ray Charles *“Hit the Road Jack”*, presentata insieme a Sayf e Alex Britti, l’artista annuncia una nuova tappa del suo percorso artistico.

Il 10 aprile uscirà “Prova d’autore”, il primo album interamente in italiano di Mario Biondi: un progetto che celebra due decenni di musica e che mette in luce la sua maturità artistica, confermandolo come interprete, autore e produttore. L’album, composto da venti brani, è il risultato di una profonda ricerca musicale e rappresenta, come suggerisce il titolo, una prova di stile e di sentimento, frutto di un percorso umano e artistico di grande intensità.

L’artista catanese ha seguito personalmente arrangiamenti e produzione, rafforzando quell’immagine di musicista completo che lo ha sempre contraddistinto. Non sorprende, dunque, che “Prova d’autore” arrivi come una naturale evoluzione del suo viaggio musicale, in cui il soul incontra la raffinatezza del jazz e l’autenticità della lingua italiana. L’album sarà disponibile in formato digitale e CD dal 10 aprile, mentre l’edizione in vinile arriverà dall’1 maggio.

Da maggio, Mario Biondi tornerà anche dal vivo nei principali teatri italiani, in un tour che si preannuncia come una grande “festa in musica”. La tournée partirà il 3 maggio dal Teatro San Domenico di Crema (data zero) e toccherà, tra le altre, Bologna, Milano, Torino, Firenze, Bari, Roma, Napoli e Catania. Lo accompagneranno alcuni dei più affermati musicisti della scena jazz, tra cui il Maestro Antonio Faraò al pianoforte, Massimo Greco (polistrumentista e direttore musicale), Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sassofono), Ameen Saleem (basso), Devid Florio (percussioni, chitarra e flauto) e David Haynes (batteria). In alcuni appuntamenti, alla batteria si alterneranno Nicolas Viccaro o Francesca Remigi.

Il tour, prodotto da Friends & Partners, sarà un viaggio attraverso i grandi successi di “Handful of Soul” e i nuovi brani, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la voce profonda ed elegante di Biondi. Un percorso che unisce tradizione, ricerca e la naturale classe che da sempre accompagna le sue performance. Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale della tournée.

I concerti italiani saranno affiancati da nuove tappe internazionali che confermano la dimensione globale dell’artista. Nell’anno del ventennale, Biondi si esibirà anche a Madrid, Barcellona, Berna, Tallinn, Praga, Budapest, Parigi, Londra, Edimburgo, Glasgow e Saarbrucken, proseguendo così un percorso live che in due decenni lo ha portato in cinquanta paesi.

Mario Biondi continua così a rappresentare la voce italiana del soul più apprezzata al mondo. Con un timbro vocale profondo e inconfondibile e una sensibilità interpretativa rara, il crooner siciliano ha saputo conquistare pubblico e critica, mantenendo una costante evoluzione musicale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi nomi internazionali, tra cui Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Dap-Kings, Chaka Khan, Burt Bacharach, Al Jarreau, Sarah Jane Morris e Till Brönner, oltre a numerosi artisti italiani come Pino Daniele, Ornella Vanoni, Pooh, Renato Zero e Il Volo.

In vent’anni, Biondi ha calcato palcoscenici prestigiosi come la Royal Albert Hall di Londra e i più importanti festival jazz e soul del mondo, costruendo un legame sincero con il pubblico e confermandosi esempio di eleganza e autenticità musicale. Con “Prova d’autore”, l’artista apre un nuovo capitolo della sua carriera, unendo la passione per il soul e il jazz alla potenza evocativa della lingua italiana.

Come lui stesso ha sottolineato, “questo album è un’occasione per guardare indietro con orgoglio e avanti con entusiasmo, perché la musica è la mia prova d’autore, il mio modo di raccontare la vita”.

Un anniversario, un nuovo disco e un tour tra Italia ed Europa per festeggiare vent’anni di soul all’italiana.