Dalla Strada al Palco Special torna su Rai1 con esibizioni emozionanti e grandi ospiti

Sabato 9 maggio in prima serata su Rai1 torna "Dalla Strada al Palco Special", il people show che celebra il talento degli artisti di strada da tutta Italia con una nuova puntata ricca di emozioni ed esibizioni uniche.

La più grande festa degli artisti di strada vedrà ancora una volta come protagonisti performer eccezionali, pronti a conquistare pubblico e giuria con storie, talento, passione e creatività. Il format originale, nato da un'idea di Carlo Conti, propone un viaggio coinvolgente tra performance spettacolari e racconti emozionanti.

A commentare le esibizioni ci sarà uno straordinario gruppo di "passanti importanti": Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano, affiancati da ospiti d'eccezione come Luca Argentero, Elettra Lamborghini e Fabio Rovazzi.

Gli artisti saranno accompagnati dalla band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, che valorizzerà musicalmente alcune delle performance della serata, rendendo ogni momento ancora più coinvolgente. Nel corso della puntata, il pubblico e i "passanti importanti" saranno chiamati a scegliere i migliori performer che accederanno alla finale per contendersi il titolo di miglior artista di strada d'Italia.

Il programma si conferma così uno degli appuntamenti più originali e seguiti della stagione televisiva, grazie al lavoro di una squadra ricca di creatività e professionalità. "Dalla Strada al Palco Special", da un'idea originale di Carlo Conti, è scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simon Pietro Giudice, Alessandra Guerra, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Anna Agata Evangelisti, Olimpia Sales, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me, con la regia di Maurizio Pagnussat e la scena firmata da Riccardo Bocchini. Le coreografie sono curate da Dalila Frassinito.

Sarà una serata di pura festa, con grandi ospiti, musica dal vivo e il meglio dell'estro italiano: un appuntamento imperdibile per celebrare chi porta l'arte nei luoghi più inconsueti e regala emozioni ogni giorno sulle strade del nostro Paese.