David Guetta accende l'Ippodromo Snai San Siro: oltre 30 mila per il Monolith Tour

David Guetta ha trasformato l'Ippodromo Snai San Siro di Milano in un immenso dance floor davanti a oltre 30 mila persone, portando in Italia l'unica data del suo Monolith Tour con una produzione tra le più ambiziose della sua carriera. Durante il suo set mozzafiato, Guetta ha ripercorso le hit più celebri e remix di brani iconici della musica internazionale, accompagnati da un'esperienza indimenticabile fatta di visual, fuochi d'artificio ed effetti speciali. Il dj ha sorpreso il pubblico italiano anche con la presentazione di un brano inedito, infiammando ancora di più la serata.



Con la performance di Guetta si chiude la penultima data degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026, festival che si prepara al gran finale della stagione con l'attesissimo appuntamento di giovedì 10 settembre. Sul palco dell'Ippodromo Snai San Siro salirà A$AP Rocky, icona globale dell'hip hop, che porterà dal vivo in esclusiva italiana il nuovo album Don't Be Dumb, a otto anni di distanza dal precedente lavoro discografico.



Questa edizione degli I-DAYS Milano continua a collezionare numeri da record, confermandosi come punto di riferimento per la scena live internazionale. Il festival, nato nel 1999 come Independent Days Festival, ha visto protagonisti quest'anno anche i Maroon 5 (al ritorno a Milano dopo 11 anni), Florence + The Machine insieme a Manic Street Preachers e Cliffords in una magica notte di metà estate, Foo Fighters dopo otto anni di attesa, Idles e Fat Dog, System of a Down con Queens of the Stone Age e Acid Bath, più il carismatico headliner italiano Tonypitony.



Non solo musica: tra le novità di quest'anno spicca la gestione attenta del caldo estivo con la possibilità di portare bottiglie d'acqua (fino a mezzo litro, senza tappo) e borracce in plastica o silicone. Sono attivi punti di distribuzione gratuita che in due serate hanno erogato ben 57 mila litri d'acqua. Presente anche l'Hop Garden, area all'ombra con musica, drink e una mostra fotografica dedicata alle edizioni passate.



L'offerta food & beverage è ampia e facilmente individuabile tramite le mappe disponibili su sito e social. I pagamenti avvengono in modalità cashless, tramite l'app Orlay Pay o utilizzando i token.



Il calendario di questa edizione ha già regalato ai fan incredibili emozioni con date sold out di artisti come Justin Timberlake, Dua Lipa, Duran Duran e Linkin Park. Forte dei numeri da capogiro raggiunti nelle scorse edizioni, gli I-DAYS hanno toccato i 420.000 spettatori nel 2024 e si confermano tra i principali festival d'Europa, capaci di attrarre migliaia di appassionati dall'Italia e dall'estero, offrendo una line-up sempre attuale tra pop, rock e hip hop.



La grande attesa ora è tutta per A$AP Rocky, che chiuderà la serie di concerti milanesi con il suo unico live italiano del tour mondiale. I biglietti sono disponibili sulle principali piattaforme di vendita.