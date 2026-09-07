Ligabue lancia il video Qualcosa per te e annuncia il gran finale del tour

Luciano Ligabue torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo singolo Qualcosa per te, disponibile da oggi con un videoclip emozionante. La canzone, uscita per Warner Music Italy, trova in una narrazione intima e profondamente umana la propria forza, grazie anche alla regia attenta di Francesca Silvestri e alla produzione Overtake Production.



Il video, girato negli spazi suggestivi dell'aeroporto di Roma Fiumicino grazie alla collaborazione con Aeroporti di Roma, porta in scena l'essenza della traccia: una presenza viva che attraversa le vite e le fragilità delle persone. Una figura che arriva nei momenti più intimi e difficili, capace di accompagnare, accogliere e offrire conforto. Un lavoro visivo che rende tangibile la capacità della musica di diventare compagnia e sollievo nei momenti più delicati.



Qualcosa per te è stato scritto dallo stesso Ligabue e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci. Il brano giunge a tre anni dall'ultimo album di inediti Dedicato a noi e accompagna i titoli di coda del documentario Luciano, prima di tutto, diretto da Paolo Bonfadini e realizzato per Sky, oggi disponibile on demand e in streaming su Now.



L'attesa cresce anche per il gran finale del tour, una serie di 15 appuntamenti unici in 15 città italiane. A partire dal 22 settembre all'Arena di Verona, il tour si concluderà il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Ogni data sarà irripetibile e rappresenterà una vera festa per i fan. Ad affiancare Ligabue sul palco un super gruppo composto da tutti i chitarristi che hanno segnato la sua carriera: Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini, oltre a Luciano Luisi alle tastiere, Davide Pezzin al basso e Lenny Ligabue alla batteria.



Questo il calendario completo delle date:



12 settembre - Jesolo

22 settembre - Verona

25 settembre - Padova

27 settembre - Bergamo

29 settembre - Genova

1 ottobre - Livorno

3 ottobre - Pesaro

6 ottobre - Firenze

8 ottobre - Mantova

10 ottobre - Bologna

14 ottobre - Messina

16 ottobre - Eboli

18 ottobre - Bari

20 ottobre - Ancona

24 ottobre - Milano



In parallelo all'uscita del video e all'annuncio del tour, torna anche in libreria uno dei volumi più celebri del rocker di Correggio. A trent'anni dalla prima edizione, è disponibile una versione rivista, ampliata e collezionabile di Fuori e dentro il borgo (Mondadori), arricchita da uno scritto sul valore della creatività e dalla sceneggiatura integrale del film Radiofreccia, insieme a contenuti inediti. Un'occasione per riscoprire la vena letteraria di Ligabue e il suo legame con la parola e il racconto.



Con la nuova canzone, un video già iconico e un tour che promette emozioni irripetibili, Luciano Ligabue conferma ancora una volta il suo posto d'onore tra i più grandi artisti italiani.