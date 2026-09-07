Giorgia e Irama, confessioni e aspettative per X Factor 2026 al debutto su Sky

X Factor 2026 è pronto a riaccendere i riflettori, con il debutto fissato per giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW. L'attenzione di questa nuova stagione è tutta sul nuovo giudice Irama, che si unisce a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi al tavolo dei giudici.



Sul backstage della trasmissione c'è grande fermento e ad accogliere Irama c'è anche Giorgia, conduttrice e sua amica, con cui il giovane artista milanese ha duettato nella canzone Buio, tratta dal suo album Antologia della vita e della morte. L'incontro tra i due è stato l'occasione per una chiacchierata piena di emozioni e confessioni, partendo proprio dal concerto di Irama a San Siro dell'estate scorsa, dove Giorgia si è esibita con lui sul palco.



Irama ricorda quel momento con entusiasmo: Quando sei entrata è caduto San Siro, erano tutti impazziti, sottolineando quanto sia forte l'amore che il pubblico nutre per la cantante. Giorgia risponde con affetto: I tuoi fan ti amano tantissimo, ti amano anche qua a X Factor, sei arrivato chill, come direbbe mio figlio.



La conversazione si sposta subito sulla nuova esperienza nel programma Sky Original prodotto da Fremantle. Giorgia rivela l'atmosfera che si respira durante le selezioni, tra emozioni forti e qualche lacrima: Prima che entrino, vado con l'incoraggiamento… e i papà piangono tantissimo. Irama si riconosce subito: Anche io, avessi una figlia, piangerei al 100%.



Quando Irama le chiede come avrebbe vissuto questa esperienza all'inizio della sua carriera, Giorgia si mostra sincera: Io l'avrei presa male, ero tanto insicura, anche se non sembrava ero molto fragile…. Irama la conforta con una metafora: Io ho sempre la sensazione di raccogliere pezzi: c'è una tecnica che i giapponesi chiamano Kintsugi, praticamente quando si rompe un vaso ci mettono l'oro e diventa una cosa più preziosa. La conduttrice coglie subito lo spunto: Riuserò questa storia magari alle Last Call, quando arriverà qualcuno deluso!



Per immergersi nel dietro le quinte e scoprire come si stanno preparando giudici e conduttrice, è disponibile on demand X Factor - All Areas, che racconta passo dopo passo l'inizio di una stagione che promette grandi sorprese.





