Geopop Racconta: la scienza dietro i grandi disastri arriva in TV sul NOVE

La pop science conquista il prime time televisivo: Andrea Moccia, fondatore e volto di Geopop, sbarca sul canale NOVE con "Geopop Racconta", una serie di quattro appuntamenti dedicati ai grandi disastri della storia contemporanea, a partire dall'8 settembre in prima serata.

Dopo aver costruito una delle community scientifiche più seguite d'Italia tra social, video online e libri best seller, Moccia porta finalmente il suo stile unico in TV. Per la prima volta il pubblico potrà seguire dalla poltrona di casa le sue celebri analisi, chiare ma rigorose, su eventi che hanno cambiato il corso della storia. Un racconto che va oltre la cronaca, per capire cosa è successo davvero, perché nessuno è riuscito a impedirlo e quali lezioni possiamo ancora imparare oggi.

Il debutto avviene con uno speciale per i 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle: "Geopop Racconta: Cosa accadde l'11 settembre". Moccia intreccia memoria e scienza, guidando lo spettatore tra immagini d'epoca, testimonianze dirette e analisi sulle strutture delle torri. Dai motivi per cui migliaia rimasero intrappolati, a come il calore e il peso portarono al crollo, fino al collasso della Torre 7 dopo ore di incendio, l'episodio si propone di spiegare uno dei fatti più sconvolgenti del XXI secolo.

La settimana successiva si discuterà l'esplosione di Chernobyl, ricostruendo il funzionamento di una centrale nucleare e le fatali concatenazioni di errori e difetti che portarono al più grave incidente nucleare mai avvenuto. Si chiariranno concetti chiave come la fissione, l'avvelenamento da xeno e il ruolo inatteso delle barre di controllo al momento dell'esplosione, con uno sguardo anche alle conseguenze biologiche delle radiazioni su DNA e tessuti umani.

Il terzo episodio sarà dedicato al disastro di Fukushima (2011), analizzando come lo tsunami generato dal più potente terremoto mai registrato in Giappone superò ogni difesa. Verrà spiegato, con testimonianze e dati, cosa distingue l'incidente giapponese da quello di Chernobyl: qui il nocciolo non fu mai esposto, il contenimento ha resistito e la radioattività rilasciata fu solo il 10% rispetto al 1986.

Infine, si esploreranno i retroscena scientifici e ingegneristici della tragedia del Titanic. Moccia smonta miti e leggende, evidenziando la complessità degli eventi e delle tecnologie dell'epoca, illustrando come una serie di concause - dal progetto delle paratie stagne ai materiali usati - abbiano portato all'affondamento dopo la collisione con l'iceberg. Un episodio che restituisce la vera complessità di uno dei naufragi più studiati della storia navale.

Le puntate, prodotte da Geopop per Warner Bros. Discovery, saranno disponibili anche in anteprima streaming su discovery+ e visibili sul canale 9 del Digitale Terrestre e Tivùsat. "Geopop Racconta" si prepara così a coinvolgere e incuriosire un pubblico ancora più vasto, con la forza della divulgazione scientifica italiana.