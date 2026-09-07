Beyoncé celebra i 20 anni di B'Day con una lussuosa Anniversary Edition

Beyoncé pubblica B'Day 20th Anniversary Edition: album rimasterizzato, nuovi brani, collaborazioni con Maluma e Selena e contenuti visivi inediti.

Beyoncé festeggia il ventennale del suo secondo album B'Day con la pubblicazione della speciale "B'DAY (20TH ANNIVERSARY EDITION)", disponibile da oggi in versione fisica e digitale. Il capolavoro che ha segnato la svolta artistica della popstar ritorna in una veste completamente rimasterizzata, arricchita da brani inediti, registrazioni in spagnolo e video restaurati in 4K.

L'edizione Deluxe su vinile è composta da 4 LP color Bayou Blue, include nuove tracce come il singolo "Morning Dew (Donk)", B-side rare, versioni in spagnolo e un booklet esclusivo di 60 pagine con due stampe artistiche da collezione. La versione Standard, in edizione limitata, propone invece 2 LP con sequenza rinnovata e un booklet di 16 pagine. Tutte le versioni sono accompagnate da contenuti visivi restaurati, con video girati originariamente in 35 mm e ora rimasterizzati in 4K.

La versione Digital Deluxe raccoglie l'intero contenuto dell'edizione Deluxe su vinile e aggiunge due bonus esclusivamente digitali: "Cuerpo Tumbao" con Maluma e "Irreemplazable (Como La Flor)" insieme a Selena. Il primo duetto unisce Beyoncé alla star latina Maluma, prodotto insieme a Edgar Barrera e CASTA, e include un sample de "La Negra Tiene Tumbao" di Celia Cruz, omaggio all'orgoglio e alle radici afro-latine. "Irreemplazable (Como La Flor)" celebra invece l'eredità di Selena, regina della musica Tejano, con l'approvazione della famiglia Quintanilla, unendo due voci simbolo delle donne texane e delle barriere superate nella musica.

Tra i brani mai pubblicati prima figurano "Can I Watch You", firmato da Beyoncé e Pharrell, e "My First Time", registrato ai tempi di "Dangerously In Love" ma rimasto inedito. Presenti anche le B-side "Lost Yo Mind", "Creole" e "Back Up", mai incluse nella versione originale del 2006.

"Volevo che l'album fosse grandioso, potente, uptempo e pieno di energia, ed era importante per me utilizzare strumenti suonati dal vivo. All'epoca l'hip-hop stava prendendo il sopravvento, ma io lottavo per preservare i bridge, le melodie e le armonie che sono sempre state al cuore dell'R&B. L'obiettivo era fondere questi due mondi attraverso l'arte del sampling. Amavo il minimalismo di un bell'arrangiamento vocale su un semplice loop di batteria o su una chitarra classica come in 'Irreplaceable'… ma solo se sotto quell'808 picchiava forte".

La nuova Anniversary Edition sottolinea la dimensione visiva e concettuale di B'Day: già nel 2006 l'album era accompagnato da cortometraggi narrativi su temi come fiducia, libertà e audacia, valori ancora attuali a distanza di vent'anni. Fra le chicche visive restaurate, spicca il video di "Déjà Vu" feat. JAY-Z, diretto da Sophie Muller. Le immagini inedite sono ambientate a New Orleans, città profondamente legata alla famiglia di Beyoncé e simbolo di rinascita dopo l'uragano Katrina.

La tracklist della Digital Deluxe Edition include 31 tracce, tra cui collaborazioni con Shakira, Alejandro Fernández, Voltio, Maluma e Selena, oltre a remix e versioni alternative. Questa pubblicazione celebra l'evoluzione di una delle artiste più influenti al mondo, offrendo ai fan un viaggio nella storia della musica contemporanea.