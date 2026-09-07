I Rawayana arrivano a Milano: unica data italiana per il tour mondiale 2026

Il collettivo musicale venezuelano Rawayana arriva in Italia per una tappa imperdibile del ¿Dónde Es El After? World Tour: appuntamento fissato venerdì 11 settembre 2026 al Fabrique di Milano, l'unica data italiana in calendario.

Considerati tra i gruppi internazionali più innovativi ed entusiasmanti dell'America Latina, i Rawayana sono apprezzatissimi per i loro concerti dal vivo energici e coinvolgenti, nei quali fondono con maestria ritmi caraibici, funk, reggae, soul, house, elettronica e rock. La band, nel corso di una carriera straordinaria, ha saputo ridefinire i confini della musica latina contemporanea, ottenendo importanti riconoscimenti come un GRAMMY® e diversi Latin GRAMMY®.

L'atteso concerto milanese celebra il grande successo di ¿Dónde Es El After?, album pubblicato il 1° gennaio 2026 e subito divenuto l'uscita più acclamata nella storia del gruppo, superando rapidamente i 150 milioni di stream globali. Un risultato che segna per la band un nuovo apice creativo e commerciale, affermando ulteriormente la loro presenza a livello internazionale e consolidandoli come punto di riferimento nel panorama del crossover tra musica alternativa latina e mainstream.

I Rawayana vantano una discografia ricca di sette album in studio pubblicati con la propria etichetta Broccoli Records: Licencia Para Ser Libre (2011), Rawayanaland (2013), Trippy Caribbean (2016), Cuando Los Acéfalos Predominan (2021), ¿Quién trae las cornetas? (2023), ASTROPICAL (2025, in collaborazione con Bomba Estéreo) e ¿Dónde Es El After? (2026). Il successo del gruppo è certificato anche dai riconoscimenti ricevuti, tra cui un GRAMMY® per il Miglior Album Latin Rock o Alternative grazie a ¿Quién trae las cornetas? e un Latin GRAMMY® per la Migliore Canzone Pop con la celebre Feriado. L'album ASTROPICAL ha inoltre valso alla band una nomination ai GRAMMY® 2026.

La recente vittoria al Latin GRAMMY® per la Miglior Canzone Elettronica con la hit Ve*neka è la prova della vivacità creativa dei Rawayana, che continuano a esprimere una notevole versatilità musicale e a raccogliere elogi dalla critica di settore. Negli ultimi anni il gruppo si è esibito sui principali palchi internazionali, partecipando a eventi di prestigio come il Coachella Valley Music and Arts Festival, Billboard Live Sessions, Gallery Sessions e Cercle Odyssey. Alla loro storia si aggiungono importanti collaborazioni con artisti di fama mondiale tra cui Natalia Lafourcade, Parcels, Ximena Sariñana, Nathy Peluso, Fonseca, Los Amigos Invisibles, Danny Ocean, Álvaro Díaz, Elena Rose e Akapellah.

I biglietti per l'evento al Fabrique sono già disponibili in prevendita sulle principali piattaforme italiane. La partecipazione a questa unica data italiana rappresenta un'opportunità rara per ascoltare dal vivo una delle realtà musicali più innovative e influenti del panorama latinoamericano contemporaneo.