Geolier e Achille Lauro insieme in "PER NOI": nuovo singolo e sei live sold out a Napoli

Geolier lancia il nuovo brano "PER NOI" con Achille Lauro dopo il successo negli stadi e annuncia sei concerti sold out al Maradona di Napoli nel 2027.

Geolier, reduce dal trionfo nei principali stadi italiani, torna a sorprendere il pubblico con una nuova collaborazione inedita accanto ad Achille Lauro: il singolo "PER NOI" sarà disponibile da venerdì 11 settembre e segna ufficialmente l'unione artistica di due personalità tra le più riconoscibili della musica italiana contemporanea.

Dopo aver condiviso le emozioni del palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove Achille Lauro è stato ospite speciale di Geolier con una performance di "FOTOGRAFIA", i due artisti uniscono ora la propria energia in studio. "Ci sono incontri che nascono sul palco e altri che, dopo quel palco, trovano una nuova forma", si legge nell'annuncio, sottolineando la naturale evoluzione artistica tra i due protagonisti della scena urban.

Il singolo "PER NOI", pubblicato da Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, arriva in uno dei momenti più importanti del percorso di Geolier: archiviata una stagione da record nei live, lo sguardo dell'artista è già rivolto al 2027. In quell'anno Geolier firmarà uno storico primato con il progetto speciale "NAPOLI È CASA TUA" - sei concerti giù tutti sold out allo Stadio Diego Armando Maradona, in programma il 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno, per un totale di oltre 300.000 spettatori attesi nel capoluogo campano.

Le sei date hanno registrato il tutto esaurito in meno di una settimana, confermando la straordinaria forza attrattiva del rapper napoletano che, con questa iniziativa, promette di portare ai fan non solo concerti, ma un'esperienza diffusa in tutta la città. L'evento sarà accompagnato infatti da iniziative, attività e agevolazioni sui trasporti per incentivare la partecipazione da tutta Italia, trasformando Napoli in una vera e propria casa accogliente per chiunque voglia scoprire le radici e l'energia che hanno ispirato la carriera di Geolier.

Sul fronte discografico l'artista continua a collezionare successi: "CANZONE D'AMORE" resta stabile al primo posto della Daily Top Songs Italy di Spotify dal 26 giugno e "TUTTO È POSSIBILE" (triplo platino) domina sia la Weekly Top Albums Italy di Spotify che la classifica FIMI/NIQ ITALIA. Anche altri brani come "AUTORITÀ", "ARCOBALENO", "STELLE", "UN RICCO E UN POVERO" e "A NAPOLI NON PIOVE" si confermano amatissimi tra i fan. L'album "DIO LO SA" rimane tra i dieci più venduti in Italia con otto dischi di platino, dimostrando che il successo dell'artista si estende su ogni parte della sua produzione, dalle ultime hit ai lavori precedenti.

Geolier si conferma uno dei fenomeni musicali più eclatanti del panorama nazionale, forte di oltre 100 dischi di platino e quasi 50 dischi d'oro. In pochi anni il rapper napoletano è diventato il volto di riferimento della scena urban italiana, grazie a una cifra stilistica inconfondibile e a performance record sia dal vivo che in studio.

Anche Achille Lauro, icona trasversale da milioni di streaming con 45 dischi di platino e sette album in studio, prosegue il suo percorso di evoluzione artistica, tra musica, moda e spettacolo. Il 2027 lo vedrà impegnato in "Per sempre noi", il nuovo tour negli stadi che toccherà dieci delle principali arene italiane.

Il legame tra Geolier e Napoli si fa ancora più stretto: con "NAPOLI È CASA TUA", la città diventerà per sei serate la meta imperdibile per chiunque voglia vivere a pieno la musica e la cultura che hanno plasmato il rapper. Un evento, già sold out, destinato a riscrivere ancora una volta la storia dei live italiani.