JPEGMAFIA torna in Italia: unica data a Milano per l'Experimental Rap Tour 2027

JPEGMAFIA, una delle figure più dirompenti della scena hip-hop mondiale, annuncia il suo ritorno sui palchi italiani per un'unica imperdibile data il 13 febbraio 2027 al Fabrique di Milano. L'artista, considerato pioniere del rap sperimentale, porterà in scena l'Experimental Rap Tour, pronto a far rivivere al pubblico italiano la sua energia inconfondibile.



Sulla scia dell'ultimo album "EXPERIMENTAL RAP", pubblicato nel 2026, JPEGMAFIA promette un live vibrante e ricco di adrenalina. In meno di dieci anni ha saputo ridefinire i confini dell'underground internazionale, mescolando campionamenti audaci, sonorità industriali e un'attitudine punk che lo hanno reso una vera icona di culto.



I biglietti per l'evento milanese saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 11 settembre sui principali circuiti di vendita online, tra cui Ticketone, Ticketmaster e DICE.fm.



JPEGMAFIA, al secolo Barrington DeVaughn Hendricks e noto come Peggy, si distingue come uno dei più versatili talenti della scena rap contemporanea. Produttore, interprete e leader della scena rap underground, negli ultimi anni ha conquistato critica e pubblico con progetti come "Veteran", "All My Heroes Are Cornballs" e "LP!".



L'artista americano vanta una serie di successi internazionali che includono anche il recente tour insieme a Danny Brown per l'album "SCARING THE HOES !", capace di registrare il tutto esaurito in sedi iconiche statunitensi e di entrare in importanti classifiche come Billboard 200 e Top R&B/Hip-Hop Albums. Il percorso di JPEGMAFIA si è arricchito di apparizioni nei maggiori festival internazionali, tra cui Primavera Sound, Pitchfork Music Festival e Listen Out, confermandolo punto di riferimento nell'avanguardia hip-hop globale.



L'attesa data al Fabrique rappresenta quindi un'occasione unica per vivere dal vivo il sound innovativo e la personalità magnetica di uno degli artisti più rivoluzionari della scena moderna.