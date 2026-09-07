Super Karaoke approda a Ventimiglia: tre serate di musica con Michelle Hunziker

Ventimiglia si prepara a trasformarsi nella capitale del divertimento musicale grazie all'arrivo di Super Karaoke, il celebre show condotto da Michelle Hunziker. L'appuntamento è fissato a partire da martedì 8 settembre in prima serata su Canale 5, con tre serate che promettono spettacolo, energia e grandi emozioni nella suggestiva cornice del Belvedere del Resentello.



La struttura del talent vede fino a 24 concorrenti esibirsi tra esibizioni individuali e duetti con stelle della musica italiana, alla ricerca della performance più applaudita e del titolo di vincitore. La prima puntata vedrà sul palco ospiti d'eccezione come Alex Britti, Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri, volti amatissimi dal pubblico e garanzia di una serata indimenticabile.



Super Karaoke coinvolge attivamente il pubblico presente a Ventimiglia, chiamato a esprimere il proprio voto in tempo reale tramite smartphone e una web app dedicata accessibile con QR Code. Questo innovativo sistema permette ai partecipanti di sentirsi protagonisti e di influenzare lo svolgimento dello show.



Nelle puntate successive sono previsti altri big della musica italiana: Irene Grandi, Benji e Fede, Marco Masini, Ermal Meta, Rovazzi e Anna Tatangelo porteranno il loro talento e la loro energia sul palco.



La regia dello spettacolo è affidata a Roberto Cenci, mentre BYD figura tra i partner dell'evento.



Il Super Karaoke rappresenta un'opportunità straordinaria per la Liguria e, in particolare, per Ventimiglia, che per tre serate sarà al centro dell'attenzione nazionale. Ringrazio Mediaset per aver scelto il nostro territorio e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo appuntamento. È un'occasione importante per promuovere la Liguria, sostenere l'economia locale e valorizzarne le bellezze davanti a un pubblico sempre più ampio, sottolinea Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria.



Le serate di Super Karaoke promettono spettacolo, interazione e la possibilità di vedere dal vivo celebrità della musica nazionale, trasformando Ventimiglia in un grande palcoscenico a cielo aperto.