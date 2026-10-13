Debutto storico per l'ADAC Opel GSE Rally Cup elettrica al Rally di Sanremo

L'ADAC Opel GSE Rally Cup debutta per la prima volta in Italia, accendendo i riflettori sul rally elettrico in occasione della 73a edizione del prestigioso Rally di Sanremo. L'evento, in programma dal 16 al 18 ottobre, rappresenta un capitolo rivoluzionario per il motorsport, portando sulle strade liguri una competizione monomarca dedicata esclusivamente a vetture elettriche.

Il Rally di Sanremo, sinonimo di storia e passione, torna protagonista in una veste totalmente sostenibile. La manifestazione ligure, nata nel 1928 e per anni tappa fondamentale del Campionato del Mondo Rally, accoglie quest'anno i 14 team della ADAC Opel GSE Rally Cup. A bordo degli Opel Mokka GSE Rally, gli equipaggi si cimenteranno su un tracciato tecnico e insidioso, tra tornanti e strade montane strette che promettono spettacolo e colpi di scena.

Sulle speciali, tutte asfaltate e per un totale di 113 chilometri cronometrati suddivisi in otto prove, serviranno precisione assoluta e nervi saldi. Ogni errore potrebbe rivelarsi fatale, considerando velocità medie più basse e la grande competitività dei partecipanti. In gioco non c'è solo la vittoria di tappa: la classifica generale è cortissima, con Ioan Lloyd (111 punti), Timo Schulz (104) e Tom Dufour (101) separati da appena dieci lunghezze.

Centrale sarà anche il duello internazionale al vertice. Il gallese Ioan Lloyd e il co-pilota Sion Williams guidano attualmente la graduatoria. Alle loro spalle Timo Schulz con Maresa Lade, forti di tre vittorie stagionali ma penalizzati da un ritiro, mentre l'agguerrita coppia francese Tom Dufour e Alex Dubois punta ad un nuovo podio dopo risultati brillanti nelle tappe precedenti.

Tra gli italiani, tutte le attenzioni sono per Valentino Ledda, giovane talento sardo chiamato a difendere i colori nazionali. La gara ligure, che per lui rappresenta quasi un appuntamento casalingo, può regalare soddisfazioni dopo la buona prova recente in Germania. Da non sottovalutare anche Alex Español, già secondo nell'edizione 2025 della Opel Electric Rally Cup.

L'Italia è un paese pieno di passione per il rally e intriso di storia. Il Rally di Sanremo ha un enorme significato storico per Opel e per i nostri anni d'oro del rally. Il fatto che ora stiamo lanciando qui per la prima volta la ADAC Opel GSE Rally Cup e sventolando la bandiera del rally elettrico sottolinea l'importanza internazionale del nostro campionato monomarca, ha dichiarato il Direttore di Opel Motorsport Jörg Schrott. Allo stesso tempo, il Rally di Sanremo, con le sue prove impegnative su asfalto, offre la prova perfetta per dimostrare le prestazioni e il dinamismo del nostro Opel Mokka GSE Rally su uno sfondo fantastico.

Le ostilità si apriranno venerdì 16 ottobre alle 12:05, con arrivo previsto domenica 18 intorno alle 17:30. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di corse, che potranno seguire da vicino l'evoluzione della classifica e la sfida per il titolo nella cornice unica della Riviera dei Fiori.

La ADAC Opel GSE Rally Cup, grazie al suo debutto italiano, conferma ancora una volta l'evoluzione sportiva e tecnologica del motorsport. Ampia l'attesa anche per le prestazioni dei nuovi Opel Mokka GSE Rally, forti di una potenza fino a 207 kW (281 CV), chiamati a ribadire affidabilità e competitività tra le curve storiche di Sanremo.