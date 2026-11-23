Hyundai porta Run to Progress alla Estra Firenze Marathon dal 27 al 29 novembre, con Expo Village alla Leopolda e partenze dal Duomo e da Tornabuoni.

Hyundai porta Run to Progress a Firenze, dove dal 27 al 29 novembre sarà presente con i propri modelli nel weekend della Estra Firenze Marathon. Dopo Venezia e Verona, il progetto dedicato al running ha fatto tappa a Milano e ora si sposta nel capoluogo toscano con attività all'Expo Village e le gare della domenica. La tappa si inserisce nella visione Progress for Humanity del brand, secondo cui il progresso nasce dalle persone.

Il weekend milanese, collegato alla Powerade Milano Half Marathon, è cominciato venerdì 20 e sabato 21 novembre all'Expo Village dell'Allianz MiCo. Qui il pubblico ha trovato uno spazio dedicato al marchio e alle esperienze di Run to Progress. IONIQ 3 ha avuto un ruolo da protagonista nell'area espositiva, mentre una IONIQ 5 N si è trasformata in un Car Wrap, diventando una superficie su cui runner e visitatori hanno scritto messaggi, aspirazioni e obiettivi personali.

Domenica la 21 km e la 10 km hanno portato i partecipanti tra alcuni dei luoghi più riconoscibili di Milano, con passaggi a CityLife, all'Arco della Pace, a Parco Sempione, al Castello Sforzesco e nell'area del Duomo. Il tracciato urbano ha fatto sì che la corsa si intrecciasse con la città, offrendo un modo alternativo di attraversarla.

Lungo il percorso l'Arco Hyundai, collocato in Viale di Porta Vercellina, ha accompagnato il transito dei runner, mentre alcuni modelli del marchio hanno svolto la funzione di cronometristi durante la manifestazione.

Il progetto non si è fermato all'arrivo. Nell'area post gara lo Specchio Kudos ha regalato ai corridori un ricordo della giornata, grazie a selfie e messaggi personalizzati, mentre il LED Wall "You Left Your Mark" ha messo in luce i risultati di gara, valorizzando tutti i partecipanti e il segno lasciato lungo il percorso. L'impostazione è quella di misurare il progresso non dalla posizione in classifica, ma dal limite personale superato, dall'obiettivo raggiunto o semplicemente dal fatto di aver fatto un passo avanti rispetto alle volte precedenti.

Il calendario fiorentino inizia venerdì 27 e sabato 28 novembre alla Stazione Leopolda, sede dell'Expo Village, dove Run to Progress tornerà a incontrare runner e appassionati. Anche qui saranno presenti IONIQ 3 e IONIQ 5 N, con quest'ultima di nuovo protagonista del Car Wrap.

Domenica 29 novembre l'evento entra nel vivo nel centro storico. La 42 km partirà alle 8:30 da Piazza del Duomo, mentre quindici minuti dopo, alle 8:45, la 10 km prenderà il via da Via Tornabuoni.

Il tracciato della maratona attraverserà alcuni dei simboli più noti del capoluogo toscano. Dal Duomo, cuore del Rinascimento fiorentino, i corridori passeranno accanto a Ponte Vecchio e Santa Croce, costeggeranno l'Arno e raggiungeranno la Fortezza da Basso e il Parco delle Cascine. Il risultato è un itinerario che unisce sport, storia e arte.

All'interno dello Stadio Luigi Ridolfi saranno posizionati l'Arco Hyundai e Push the Button, pensati per dare ai runner una spinta in più verso l'arrivo. Lungo la gara, inoltre, due INSTER CROSS affiancheranno i corridori nel ruolo di cronometristi.