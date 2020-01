DJ Matrix, Carolina Marquez, Ludwig: fuori il nuovo singolo “Courmayeur”

È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “COURMAYEUR”, il nuovo singolo di DJ MATRIX, CAROLINA MARQUEZ e LUDWIG (prodotto da GABRY PONTE). Il brano, in radio dalla prossima settimana e accolto positivamente anche dalla community di influencer italiani, ha esordito nella Top 5 della classifica iTunes, nella classifica delle tracce più popolari di Instagram ed è stato tra i pezzi più suonati durante la notte di Capodanno. Il lyrics video, in calce alla notizia, è entrato nelle tendenze di YouTube.

“Courmayeur” è un brano dalle forti influenze anni ’80 in cui Dj Matrix e Ludwig reinterpretano con Carolina Marquez la sua storica hit “Sing La La La”. Il tutto è confezionato dalla produzione di Gabry Ponte, che rimanda alla musica dance di matrice nostrana degli anni novanta e dei primi duemila.

«Siamo pronti a farvi cantare e ballare per tutto l’inverno – afferma Dj Matrix – “Courmayeur” è una ventata di calore per le fredde notti invernali, a conferma del fatto che i tormentoni non si fanno solo d’estate!».

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0