Eddie Brock pubblica il nuovo singolo Bel venerdì e annuncia due date nei club

Eddie Brock torna con Bel venerdì, nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme e due date live a Roma e Milano nell'autunno 2026. Tutti i dettagli.

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali Bel venerdì, il nuovo singolo di Eddie Brock, artista romano classe 1997, che negli ultimi anni si è imposto con uno stile autentico e una scrittura emotiva. Il brano, pubblicato per Sangita Records / Atlantic Records / Warner Music Italy, racconta la fine di un amore attraverso un linguaggio diretto e immagini quotidiane capaci di trasmettere il disordine e la lucidità che si provano quando ci si lascia alle spalle una relazione.

Il singolo arriva a pochi giorni dalla sorpresa riservata ai fan il 3 maggio al Pincio a Roma, dove Eddie Brock ha radunato la folla per un inedito flash mob carico di entusiasmo e partecipazione. Proprio in quell'occasione l'artista ha annunciato due nuove date dal vivo previste per il prossimo autunno: 21 ottobre 2026 a Roma all'Hacienda e 25 ottobre 2026 a Milano alla Santeria Toscana.

Bel venerdì segue la recente partecipazione di Eddie Brock a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi, il rilascio della versione deluxe dell'album Amarsi è la rivoluzione e il successo di Non è mica te, certificato disco d'Oro e con oltre 31 milioni di streaming. Tutti elementi che confermano la solidità di un percorso ormai riconoscibile, basato su una scrittura sincera, sensibilità pop e uno stretto legame con la realtà emotiva delle cose.

Nel tempo Eddie Brock ha costruito un rapporto speciale con la propria fanbase, tanto da essere definito spesso il cantante gentile per la sua capacità di instaurare un dialogo diretto e partecipato con il pubblico, come dimostrato nelle recenti esibizioni primaverili a Milano, Roma, Napoli e Catania. La scelta del Pincio per il flash mob del 3 maggio a Roma rinsalda ulteriormente quel senso di vicinanza e appartenenza che caratterizza la sua carriera.

Edoardo Iaschi, questo il vero nome dell'artista, prosegue così un percorso fatto di verità, autenticità e un linguaggio musicale che riesce a parlare a una generazione in cerca di significati concreti e profondi. Il nuovo singolo e le due date live di ottobre non sono solo un'annunciata celebrazione della sua crescita artistica, ma anche un'occasione per rafforzare ulteriormente una relazione speciale con chi lo ascolta, confermando Eddie Brock come una delle voci più sensibili e originali della nuova scena musicale italiana.