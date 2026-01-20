Connect with us

ËGO: annuncia oggi “IN BILICO” feat. GIAIME, il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 23 gennaio

Dai tetti di Genova Ovest alle panchine di Milano Est, Ëgo torna con un nuovo singolo che segna un capitolo importante nella sua evoluzione artistica. “In Bilico” feat. Giaime, disponibile ovunque da venerdì 23 gennaio per INRI Records/Metatron, è un brano intenso e malinconico che esplora la zona grigia tra la caduta e la rinascita, tra il desiderio di cambiare e la paura di restare fermi.

Ëgo, al secolo Lorenzo Cardini, classe 2000, sceglie ancora una volta di mettere a nudo le proprie fragilità. Dopo “Incubi” feat. Theø, l’artista ligure si confronta con un altro nome di rilievo della scena urban, Giaime, dando vita a una collaborazione che si muove su un confine emotivo condiviso. “In Bilico” è emo rap nel senso più puro del termine: intimo, disarmante, quotidiano — un’esplorazione sincera di ansie, desideri e contraddizioni che accomunano una generazione sospesa.

Il brano racconta l’attimo prima della svolta, quello in cui tutto sembra immobile ma sotto la superficie qualcosa sta cambiando. “A volte non stai andando da nessuna parte, eppure senti che qualcosa sta cambiando”, spiega l’artista, sottolineando la necessità di accettare la precarietà come parte del proprio percorso. Le immagini che attraversano la canzone sono semplici ma potenti: le notti che si somigliano, le scelte rinviate, i piccoli gesti che pesano più di grandi promesse.

La produzione di Sbale e Macs, impreziosita dalle chitarre di Musi, crea un’atmosfera calda e malinconica che lascia spazio alle parole. Tutto è misurato, calibrato per valorizzare il racconto. Ëgo e Giaime intrecciano le loro voci in un dialogo carico di tensione e autenticità, dove rabbia, ansia e desiderio si incontrano senza maschere. Due universi emotivi e geografici — Genova Ovest e Milano Est — che diventano metafora di distanza, appartenenza e crescita personale.

Con “In Bilico”, Ëgo continua il percorso iniziato con il suo primo album “Amore Splatter” (2023), progetto che ha mescolato l’attitudine pop-punk a sonorità hyperpop, emo e rap, imponendolo come uno dei protagonisti più originali della nuova scena italiana. Negli ultimi due anni l’artista ha pubblicato brani che raccontano un’evoluzione costante: da “Qualcosa che non va” (marzo 2025), a “La gente che salta” e “Popstar” (maggio 2025), fino a “Dalle tenebre coi vermi” (ottobre 2025). Un percorso coerente, dove ogni singolo aggiunge un tassello alla costruzione di un immaginario personale e riconoscibile.

“In Bilico” rappresenta così un punto di svolta: un passaggio tra ciò che Ëgo è stato e ciò che sta per diventare. È un brano che sintetizza la sua attitudine sincera e viscerale, con un linguaggio diretto che non cerca l’effetto, ma la verità. “È quella sospensione che non fa rumore ma pesa”, racconta l’artista, spiegando come da questo stato di incertezza possa nascere nuova forza creativa.

Giaime, con la sua scrittura essenziale e introspettiva, aggiunge al pezzo un punto di vista complementare, rendendo l’incontro musicale un vero scambio generazionale. È il dialogo tra due artisti che si riconoscono nelle stesse crepe e che condividono la sensazione di essere, come suggerisce il titolo, sempre “in bilico” tra passato e futuro, tra rabbia e speranza.

Con il nuovo singolo, Ëgo conferma la propria capacità di raccontare le emozioni con intensità e autenticità, costruendo un linguaggio musicale che supera le etichette. “In Bilico” non è solo una canzone, ma un frammento di vita sospeso nel suono, che restituisce tutta la forza e la fragilità di una generazione in cerca del proprio equilibrio.

