EJENT: il debutto discografico della giovane rock band fiorentina con l'EP Sono Vivo

Debutto ufficiale per gli EJENT, giovane band pop rock di Firenze che pubblica oggi il primo EP intitolato Sono Vivo, distribuito da ADA Music su etichetta Parigi. La formazione, composta da Edoardo Nativi alla voce, Ruggero Spagnoli al basso, Enrico Magrini alla batteria, Gabriele Fabbri alla chitarra e John Levon alle tastiere, si presenta sulla scena con uno stile che unisce energia rock, sonorità pop e testi carichi di emozione.

Ieri sera la band ha presentato dal vivo il nuovo progetto al Monk di Roma nell'ambito del seguitissimo format Spaghetti Unplugged, aggiudicandosi la vittoria della serata. Per festeggiare l'uscita dell'EP Sono Vivo, gli EJENT sono attesi questa sera al Viper di Firenze per il release party ufficiale.

L'EP contiene quattro tracce: Noi, Luna, Ci divertiamo (feat. Manitoba) e Libera. Il singolo Ci divertiamo, nato dalla collaborazione con gli amici toscani dei Manitoba in uno studio fiorentino, aveva già anticipato la fusione di stili che caratterizza tutto il disco, tra energia e melodie moderne.

Focus track del progetto è il brano Noi, che secondo la band rappresenta appieno l'immaginario di EJENT. "E' il modo più semplice per noi di ribadire che la musica è prima di tutto connessione e libertà", dichiarano, aggiungendo: "Con te mi sento meglio è la frase focus del brano e allude ad un rapporto duale, anche se in verità si parla sempre di musica, di quella creatività che a volte è sfuggente e che, quando attraversa la nostra città, ci fa stare meglio".

Nati nel 2021 da un incontro al liceo musicale Dante di Firenze, gli EJENT hanno iniziato a suonare insieme da gennaio 2023, definendo presto il loro stile personale tra pop, rock ed elementi soul. In breve tempo si sono esibiti in più di 50 concerti, su palchi prestigiosi come il Viper Theatre di Firenze, i Magazzini Generali di Milano, il Capanno 17 a Prato e in apertura a Galeffi al Campi Beer Festival.

Tra i riconoscimenti più recenti figurano la vittoria all'Emergenza Festival Italia nell'estate 2024 e il secondo posto alla finale internazionale, oltre all'esibizione al Taubertal Festival in Germania dove hanno ottenuto grande consenso da parte di pubblico e giuria. Il primo singolo Senti Come risale al giugno 2024 e mostra già le influenze anni '80 e contaminazioni R&B e soul che si ritrovano nel nuovo EP.

Nel corso del 2025 gli EJENT sono saliti sui palchi di eventi firmati CGIL e GKN, e hanno aperto numerose date del tour Fandango della Bandabardò. Hanno inoltre preso parte al Capodanno Scandicci aprendo il concerto di Daniele Silvestri. Dal 2023 a oggi, la band si è distinta per una presenza scenica dinamica e una produzione musicale che unisce immediatezza melodica e attenzione ai testi.

Con Sono Vivo, gli EJENT confermano di essere una delle realtà più interessanti della scena emergente italiana, capaci di portare energia e freschezza nel panorama pop rock nazionale.