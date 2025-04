Eleganza in seta: la nuova collezione Intimissimi esalta la bellezza naturale

Intimissimi presenta la sua nuova collezione dedicata alla seta, un tessuto iconico che torna protagonista per celebrare la bellezza femminile con eleganza e naturalezza. La linea, pensata per esaltare ogni silhouette, si distingue per la sua straordinaria versatilità, rendendo ogni capo perfetto per molteplici occasioni.

I capi simbolo del brand si vestono di una palette di colori inedita e sofisticata, traendo ispirazione dalla delicatezza della natura e dalla freschezza della stagione primaverile. Le nuove nuance includono il romantico Blushing Pink, l’intenso Ice Grey, l’elegante Ash Blue, il raffinato Garden Rose e l’intramontabile Bamboo Green. Ogni sfumatura è stata accuratamente selezionata per valorizzare la preziosa lucentezza intrinseca della seta.

La seta Intimissimi, ideale per ogni momento della giornata, unisce una morbidezza avvolgente a una notevole resistenza, garantendo una vestibilità impeccabile. La collezione nightwear si rinnova con top e shorts coordinati, pensati non solo per la notte ma anche per creare look casual-chic di tendenza. Le camicie in seta si confermano preziose alleate di stile per outfit ricercati, mentre la classica sottoveste in pizzo aggiunge un tocco di sensualità senza tempo.

Tra i must-have della stagione spiccano la canotta e la gonna in seta, due capi trendy-chic perfetti per esprimere eleganza e personalità in ogni combinazione. Estremamente versatili e sofisticati, questi capi si adattano con disinvoltura a look minimalisti o a scelte più audaci, assicurando un’eleganza sempre attuale e contemporanea.

Intimissimi dimostra la sua continua attenzione all’innovazione introducendo miglioramenti significativi su camicie, shorts e pigiami in seta. Grazie a nuove tecniche di lavorazione, l’elasticità e la resistenza dei tessuti sono state ottimizzate senza intaccarne la proverbiale delicatezza. Il risultato è un perfetto equilibrio tra comfort e lusso, trasformando la seta in una vera e propria seconda pelle. Con questa nuova collezione, Intimissimi ribadisce il suo impegno nel celebrare la femminilità attraverso capi di alta qualità, pensati per durare nel tempo e per esaltare la bellezza di ogni donna con naturalezza e sofisticazione.