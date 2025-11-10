GOOVI presenta MATCH 2 GLOW: il blush in crema 2 in 1 per un effetto bonne-mine naturale

Goovi presenta MATCH 2 GLOW Creamy Lip & Cheek, il nuovo alleato multiuso che unisce colore e trattamento in un unico prodotto, perfetto per labbra e guance. La sua texture cremosa e avvolgente si fonde perfettamente con la pelle, regalando un velo di colore leggero e modulabile, per un effetto bonne mine fresco e naturale.

Il finish glow, luminoso ma mai eccessivo, dona all’incarnato un aspetto sano e radioso, mentre l’effetto rimpolpante valorizza delicatamente i volumi di viso e labbra, senza appesantire. Facile da applicare e sfumare anche con le dita, è il prodotto ideale per un make-up veloce ma curato.

La formula è arricchita con estratto di radice di liquirizia, un attivo naturale noto per le sue proprietà rigeneranti, che aiuta a migliorare la compattezza della pelle e a stimolare la produzione di collagene, per un aspetto più levigato e rimpolpato nel tempo. Dermatologicamente testato su pelli sensibili, clean e vegan, è pensato per adattarsi a ogni esigenza di bellezza contemporanea.

La gamma colori comprende 4 tonalità nude e versatili, studiate per valorizzare diversi incarnati e sottotoni: dai beige luminosi ai rosa naturali, fino ai coralli più brillanti e ai prugna sofisticati.