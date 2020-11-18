Connect with us

POLICE_TO BE HYPERVERSE_

Beauty

Police To Be Hyperverse, tra reale e virtuale alla Milan Games Week

Published

Si è aperta oggi la nuova edizione della Milan Games Week, e con essa debutta un progetto che unisce mondi apparentemente lontani: profumo, gaming e suggestioni digitali. POLICE TO BE HYPERVERSE inaugura infatti una dimensione immersiva dove esperienze olfattive e universi virtuali si fondono, dando vita a un racconto multisensoriale e futuristico.

La nuova iniziativa si distingue per il suo approccio innovativo: un universo interattivo e coinvolgente che offre agli appassionati l’opportunità di scoprire due nuove fragranze in maniera totalmente inedita. Un universo immersivo in cui profumo, gaming e suggestioni digitali si intrecciano per dare vita a un’esperienza mai vista prima.

All’interno di questa esperienza, il marchio propone una narrazione che vive tra reale e virtuale, incarnando lo spirito di una generazione che si muove con naturalezza tra il mondo fisico e quello digitale. La campagna dal mood futuristico e la mappa brandizzata Lunar Essence su Fortnite amplificano la percezione del progetto, trasformando il concetto di profumo in qualcosa che va oltre la dimensione sensoriale tradizionale.

Il risultato è un percorso dove estetica, tecnologia e creatività si incontrano. Il profumo non è più solo un’emozione olfattiva ma diventa un linguaggio visivo e interattivo, in grado di dialogare con il pubblico dei nativi digitali e degli appassionati di gaming. L’esperienza, costruita come un viaggio cosmico, comunica un’identità che si muove tra cielo e terra, tra reale e virtuale.

Police To Be Hyperverse, tra reale e virtuale alla Milan Games Week
