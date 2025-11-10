X Factor 2025: al terzo Live Show la bellezza diventa spettacolo con Sephora

Il viaggio di X Factor 2025 continua con il terzo Live Show, un appuntamento in cui musica, talento e creatività si fondono in un’unica, potente esperienza. In questa tappa, la bellezza sale sul palco per raccontare una nuova forma di espressione artistica, grazie alla collaborazione tra il programma e Sephora, brand simbolo di innovazione e libertà nel mondo del make-up.

Sotto la direzione artistica di Claudio Ciccolella, il Sephora Pro Team Make-Up Artist trasforma il trucco in un linguaggio visivo capace di esaltare lo stile, la personalità e le emozioni dei concorrenti. Ogni look è pensato per raccontare una storia, per tradurre in colore e forma l’identità di chi si esibisce. In questo modo, il make-up diventa parte integrante dello spettacolo, uno strumento autentico di autoespressione e connessione con il pubblico.

Il palcoscenico di X Factor 2025 si conferma così un luogo dove la musica incontra la bellezza, celebrando valori condivisi come la creatività, l’autenticità e la libertà di essere sé stessi. Con Sephora, il make-up si trasforma in un atto di coraggio e di ispirazione, un invito a vivere la propria unicità senza limiti né regole.

Attraverso questa collaborazione, Sephora rinnova il suo impegno nel promuovere una visione inclusiva e contemporanea della bellezza: un linguaggio universale capace di parlare a tutti, di raccontare sogni, passioni e identità.

Il terzo Live Show di X Factor 2025 non è solo una tappa del talent musicale più seguito d’Italia, ma un manifesto di stile e di libertà. Sul palco, insieme ai talenti in gara, si accende la forza espressiva della bellezza, un’energia che unisce arte, musica e make-up in un unico grande spettacolo.