Connect with us

Hi, what are you looking for?

Beauty

X Factor 2025: al terzo Live Show la bellezza diventa spettacolo con Sephora

Published

Il viaggio di X Factor 2025 continua con il terzo Live Show, un appuntamento in cui musica, talento e creatività si fondono in un’unica, potente esperienza. In questa tappa, la bellezza sale sul palco per raccontare una nuova forma di espressione artistica, grazie alla collaborazione tra il programma e Sephora, brand simbolo di innovazione e libertà nel mondo del make-up.

Sotto la direzione artistica di Claudio Ciccolella, il Sephora Pro Team Make-Up Artist trasforma il trucco in un linguaggio visivo capace di esaltare lo stile, la personalità e le emozioni dei concorrenti. Ogni look è pensato per raccontare una storia, per tradurre in colore e forma l’identità di chi si esibisce. In questo modo, il make-up diventa parte integrante dello spettacolo, uno strumento autentico di autoespressione e connessione con il pubblico.

Il palcoscenico di X Factor 2025 si conferma così un luogo dove la musica incontra la bellezza, celebrando valori condivisi come la creatività, l’autenticità e la libertà di essere sé stessi. Con Sephora, il make-up si trasforma in un atto di coraggio e di ispirazione, un invito a vivere la propria unicità senza limiti né regole.

Attraverso questa collaborazione, Sephora rinnova il suo impegno nel promuovere una visione inclusiva e contemporanea della bellezza: un linguaggio universale capace di parlare a tutti, di raccontare sogni, passioni e identità.

Il terzo Live Show di X Factor 2025 non è solo una tappa del talent musicale più seguito d’Italia, ma un manifesto di stile e di libertà. Sul palco, insieme ai talenti in gara, si accende la forza espressiva della bellezza, un’energia che unisce arte, musica e make-up in un unico grande spettacolo.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Società

“È sempre Cartabianca”: su Retequattro il dibattito sui super patrimoni e le tensioni sulla manovra

Spettacolo

EMMA NOLDE con BRUNORI SAS per l’anniversario dell’album “NUOVOSPAZIOTEMPO”

Spettacolo

Tommaso Paradiso torna con “Forse”, nuovo singolo che anticipa l’album “Casa Paradiso”

Motori

Stellantis porta 3.000 veicoli italiani a Milano Cortina 2026 

Motori

Honda a EICMA 2025: innovazione e sostenibilità al centro della scena

Sport

Suzuki con la Nazionale Italiana Rugby per le Quilter Nations Series 2025

Sport

adidas e FIGC lanciano “Calcio Diner”: Riccardo Calafiori protagonista del nuovo corto dedicato agli Azzurri

Spettacolo

OneRepublic tornano in Italia: live a Rock in Roma il 12 luglio 2026

Moda

North Sails celebra il Natale 2025 con una collezione sostenibile e dal fascino autentico

Spettacolo

I DELTA V in concerto giovedì al Duel di Napoli con “IN FATTI OSTILI TOUR”

Società

Peppart, il talento napoletano che trasforma l’arte in sorriso

Sport

ASI in Pista 2025 a Varano de’ Melegari rende omaggio ad Andrea De Adamich

Motori

Aci: Mercato dell’usato stabile a ottobre, cresce l’interesse per ibride ed elettriche

Motori

RAM presenta in anteprima Rampage in Europa sul palcoscenico di Fieracavalli

Motori

Luca Napolitano nominato Head of Stellantis &You Sales and Service

Spettacolo

I-DAYS 2026: arrivano i FOO FIGHTERS

Motori

Toyota presenta il nuovo Hilux: il leggendario pick-up diventa elettrico

Moda

Piquadro e Ducati: una capsule collection che unisce design, performance e passione Made in Italy

Giochi

Polestar 5 debutta su Gran Turismo 7

Motori

Hankook Ventus evo SUV: i pneumatici estivi premium scelti da Volkswagen per Tiguan e Tayron
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

EMMA NOLDE con BRUNORI SAS per l’anniversario dell’album “NUOVOSPAZIOTEMPO”

Emma Nolde torna con una nuova emozionante pubblicazione: “Sirene (con Brunori Sas) – Live”, una versione inedita che celebra il primo anniversario del suo...

9 ore ago

Spettacolo

Tommaso Paradiso torna con “Forse”, nuovo singolo che anticipa l’album “Casa Paradiso”

Da venerdì 14 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Forse”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy....

9 ore ago

Spettacolo

OneRepublic tornano in Italia: live a Rock in Roma il 12 luglio 2026

Il calendario dell’estate musicale 2026 si arricchisce di un appuntamento di primo piano: i OneRepublic saranno tra gli headliner internazionali della prossima edizione di...

10 ore ago

Spettacolo

I DELTA V in concerto giovedì al Duel di Napoli con “IN FATTI OSTILI TOUR”

Giovedì 13 novembre i DELTA V saranno in concerto con “IN FATTI OSTILI TOUR” al Duel di Napoli (via Antiniana 2/A – inizio ore 21.00).  È disponibile in fisico nei formati...

13 ore ago