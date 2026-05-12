Colin Farrell torna in Sugar: la seconda stagione debutta il 19 giugno su Apple TV

La seconda stagione dell'acclamata serie neo-noir Sugar farà il suo debutto su Apple TV il 19 giugno, riportando sullo schermo Colin Farrell sia nel ruolo di protagonista che di produttore esecutivo.

La storia riprende a Los Angeles, dove il celebre investigatore privato John Sugar si trova alle prese con un nuovo caso: deve rintracciare il fratello maggiore di un giovane pugile emergente, senza però abbandonare la sua personale ricerca della sorella scomparsa. Con una posta in gioco sempre più alta e una cospirazione che si svela su scala cittadina, per Sugar arriva il momento delle scelte difficili.

Sugar è stata definita uno dei migliori thriller neo-noir degli ultimi anni e lodata per uno dei più grandi colpi di scena nella recente storia della televisione. La nuova stagione propone un cast completamente rinnovato che vede, oltre a Farrell, la partecipazione di Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle e la guest star speciale Shea Whigham. La narrazione offre una rilettura contemporanea e originale del genere detective privato, uno dei più amati sia nella letteratura che nel cinema e nella televisione.

Il progetto porta la firma dello showrunner Sam Catlin, produttore esecutivo per Short Drive Entertainment. Alla produzione esecutiva figurano anche Audrey Chon e Simon Kinberg per Genre Films, nell'ambito dell'accordo globale di Kinberg con Apple TV. Colin Farrell, Scott Greenberg e Chip Vucelich completano il team produttivo di una serie creata da Mark Protosevich.

I primi sei episodi della seconda stagione sono già disponibili per la stampa in anteprima, con embargo fino al 19 giugno. Gli appassionati potranno quindi immergersi a breve in una nuova intrigante indagine che promette colpi di scena e tensione fino all'ultimo minuto.