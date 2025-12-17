Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

Eleveit Discover E-Dry: comfort, protezione e leggerezza per chi vive la moto ogni giorno

Published

La nuova versione della Discover E-Dry di Eleveit alza ulteriormente gli standard di comfort, sicurezza e versatilità nel segmento delle calzature tecniche da moto. Tra i modelli più apprezzati e venduti della collezione 2025, questa scarpa conferma il carattere innovativo del brand italiano che da anni unisce ricerca, materiali avanzati e design funzionale per offrire prodotti pensati per affrontare qualsiasi condizione.

Il cuore del rinnovamento è rappresentato dal nuovo inserto in Poron® XRD® Extreme Impact Protection, materiale capace di assorbire fino al 90% dell’energia generata dagli impatti ad alta velocità. Si tratta di una protezione per il malleolo spessa solo 5 mm, altamente flessibile e in grado di adattarsi alla forma del piede senza compromettere libertà di movimento o comfort. Un’innovazione che consente di aumentare la sicurezza del motociclista senza sacrificare la comodità nella guida e durante la camminata.

A completare la struttura si trova un inserto in poliuretano saldato nella zona del cambio e sulla parte esterna della scarpa, progettato per aumentare la resistenza alle abrasioni e all’usura. È un dettaglio che dimostra la costante attenzione di Eleveit verso la durabilità dei propri prodotti e l’ottimizzazione delle aree più sollecitate.

Elemento distintivo di Discover E-Dry resta il sistema di chiusura Fitgo, una tecnologia che consente una calzata precisa e stabile grazie a una regolazione micro‑regolabile e intuitiva. Bastano pochi gesti per adattare perfettamente la scarpa alla forma del piede, anche indossando i guanti tecnici. La chiusura elimina il rischio che lacci o parti mobili possano impigliarsi nelle leve della moto, migliorando così la sicurezza alla guida.

L’impermeabilità è garantita dalla membrana E-Dry, che rende la scarpa resistente all’acqua e allo stesso tempo traspirante. L’esterno, in tessuto Miniripstop idrorepellente, offre una protezione superiore contro abrasioni e strappi. Questa combinazione di materiali consente di mantenere prestazioni elevate anche durante lunghi periodi di utilizzo o in condizioni climatiche difficili.

La suola Extreme Light completa il progetto con un battistrada in gomma dalla tassellatura marcata che assicura un ottimo grip sulle pedane, soprattutto in caso di pioggia. L’intersuola in EVA riduce il peso complessivo e migliora l’assorbimento degli urti, incrementando ulteriormente il comfort.

Con un peso di poco superiore ai 500 grammi per scarpa, la Discover E-Dry rientra tra le più leggere della categoria e garantisce un equilibrio ideale tra protezione, stabilità e fluidità del passo. È progettata per chi affronta lunghi viaggi in moto ma desidera la stessa comodità e libertà di movimento anche una volta sceso dal mezzo.

Disponibile nelle taglie dal 36 al 48, la Discover E-Dry è certificata CE e proposta al prezzo di 199,99 €. Una calzatura pensata per chi pretende il massimo da comfort, protezione e design, firmata da un marchio italiano che continua a ridefinire gli standard dell’equipaggiamento tecnico per motociclisti.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Motori

BMW ALPINA inaugura una nuova era

Spettacolo

Da oggi è disponibile in digitale “LA PERCENTUALE” il nuovo brano di POLLIO

Spettacolo

MASTERCHEF ITALIA: domani sera ospite Ciccio Sultano in una serata “agrodolce”

Spettacolo

LITFIBA: nel 2026 torna la formazione storica per “Quarant’anni di 17 Re”

Società

ACI e Inail insieme per una mobilità più sicura e responsabile

Spettacolo

Piano City Milano 2026: aperta la call per la nuova edizione del festival che ridisegna la città

Spettacolo

Il 13 febbraio esce la ristampa di “Tempi Moderni” e “RiSKAtto”, i due storici album degli STATUTO.

Motori

Suzuki chiude il 2025 con una quota del 2,1% e guarda al futuro con eVITARA

Tecnologia

Hisense Italia: Stefano Bianchi nominato nuovo Sales Director

Spettacolo

“ANSELMO WANNABE”: dal 16/01 in esclusiva su RaiPlay la nuova serie animata sul mondo del lavoro con la voce di Neri Marcore’

Motori

Peugeot 203 e Gino Munaron: storia di un’impresa alla Mille Miglia

Motori

Range Rover celebra Londra con nuove edizioni esclusive ispirate ai quartieri più iconici

Giochi

ESA e Playmobil rafforzano la loro collaborazione

Giochi

CODE VEIN II: il nuovo trailer svela combattimenti, ambientazioni e creazione del personaggio

Motori

Nuova Opel Astra: fari Intelli-Lux HD da 50.000 punti per una visione senza limiti

Spettacolo

Enrico Ruggeri celebra “Gli occhi del musicista”: dal 16 gennaio 2026 la ristampa in doppio vinile

Spettacolo

Davide Van De Sfroos torna nei teatri con la “Folkestra 2026”: partenza il 23 gennaio da Varese

Spettacolo

Apple TV annuncia una nuova docuserie dedicata all’icona del tennis Andre Agassi

Spettacolo

Jack Savoretti torna con “We Will Always Be The Way We Were”: nuovo album e tour mondiale

Motori

Nissan LEAF premiata come Migliore Auto Compatta al Mondo dalla giuria del WWCOTY
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Due ruote in Italia, 2025 a due velocità: boom dello scooter, frenata delle moto

Il mercato italiano delle due ruote chiude il 2025 a due velocità, tra segnali di resilienza e criticità strutturali che impongono una lettura più...

2 giorni ago

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Una collaborazione che nasce dal dialogo tra due mondi solo apparentemente lontani: quello del mare e quello urbano. North Sails e Voile Blanche presentano...

7 giorni ago

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Lancia ed Eberhard & Co. presentano un progetto che unisce tradizione, stile e passione per l’ingegneria italiana e svizzera: il nuovo orologio Lancia HF...

17 Dicembre 2025

Moda

OTW by Vans incontra S.R. STUDIO. LA. CA.: l’arte di Sterling Ruby rivoluziona la tradizione dello skatewear

La nuova collaborazione tra OTW by Vans e S.R. STUDIO. LA. CA., la casa creativa fondata dall’artista americano Sterling Ruby, dà vita a una...

15 Dicembre 2025