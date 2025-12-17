Eleveit Discover E-Dry: comfort, protezione e leggerezza per chi vive la moto ogni giorno

La nuova versione della Discover E-Dry di Eleveit alza ulteriormente gli standard di comfort, sicurezza e versatilità nel segmento delle calzature tecniche da moto. Tra i modelli più apprezzati e venduti della collezione 2025, questa scarpa conferma il carattere innovativo del brand italiano che da anni unisce ricerca, materiali avanzati e design funzionale per offrire prodotti pensati per affrontare qualsiasi condizione.

Il cuore del rinnovamento è rappresentato dal nuovo inserto in Poron® XRD® Extreme Impact Protection, materiale capace di assorbire fino al 90% dell’energia generata dagli impatti ad alta velocità. Si tratta di una protezione per il malleolo spessa solo 5 mm, altamente flessibile e in grado di adattarsi alla forma del piede senza compromettere libertà di movimento o comfort. Un’innovazione che consente di aumentare la sicurezza del motociclista senza sacrificare la comodità nella guida e durante la camminata.

A completare la struttura si trova un inserto in poliuretano saldato nella zona del cambio e sulla parte esterna della scarpa, progettato per aumentare la resistenza alle abrasioni e all’usura. È un dettaglio che dimostra la costante attenzione di Eleveit verso la durabilità dei propri prodotti e l’ottimizzazione delle aree più sollecitate.

Elemento distintivo di Discover E-Dry resta il sistema di chiusura Fitgo, una tecnologia che consente una calzata precisa e stabile grazie a una regolazione micro‑regolabile e intuitiva. Bastano pochi gesti per adattare perfettamente la scarpa alla forma del piede, anche indossando i guanti tecnici. La chiusura elimina il rischio che lacci o parti mobili possano impigliarsi nelle leve della moto, migliorando così la sicurezza alla guida.

L’impermeabilità è garantita dalla membrana E-Dry, che rende la scarpa resistente all’acqua e allo stesso tempo traspirante. L’esterno, in tessuto Miniripstop idrorepellente, offre una protezione superiore contro abrasioni e strappi. Questa combinazione di materiali consente di mantenere prestazioni elevate anche durante lunghi periodi di utilizzo o in condizioni climatiche difficili.

La suola Extreme Light completa il progetto con un battistrada in gomma dalla tassellatura marcata che assicura un ottimo grip sulle pedane, soprattutto in caso di pioggia. L’intersuola in EVA riduce il peso complessivo e migliora l’assorbimento degli urti, incrementando ulteriormente il comfort.

Con un peso di poco superiore ai 500 grammi per scarpa, la Discover E-Dry rientra tra le più leggere della categoria e garantisce un equilibrio ideale tra protezione, stabilità e fluidità del passo. È progettata per chi affronta lunghi viaggi in moto ma desidera la stessa comodità e libertà di movimento anche una volta sceso dal mezzo.

Disponibile nelle taglie dal 36 al 48, la Discover E-Dry è certificata CE e proposta al prezzo di 199,99 €. Una calzatura pensata per chi pretende il massimo da comfort, protezione e design, firmata da un marchio italiano che continua a ridefinire gli standard dell’equipaggiamento tecnico per motociclisti.