Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen in The Miniature Wife, dramedy Sky dal 9 giugno

Una delle coppie più interessanti della televisione è pronta a debuttare su Sky con una serie che promette di divertire e far riflettere. Dal 9 giugno sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW The Miniature Wife - Un piccolo problema, la nuova dramedy in dieci episodi con protagonisti l'eclettica Elizabeth Banks e il due volte vincitore dell'Emmy Matthew Macfadyen.



La vicenda prende spunto da una premessa fantascientifica: un incidente di laboratorio rimpicciolisce la protagonista Lindy Littlejohn, portando a una sottile e originale metafora degli squilibri di potere all'interno del matrimonio. Lindy, interpretata da Banks, è una scrittrice Premio Pulitzer in crisi creativa da 18 anni, ancora imprigionata dal successo del primo romanzo. Al suo fianco il marito Les (Macfadyen), scienziato disposto a tutto pur di lasciare il segno nel mondo e ossessionato dalla ricerca della gloria.



Con il matrimonio ormai al limite a causa di anni di scontri tra ego e mancanza di comunicazione, la trasformazione fisica di Lindy rompe definitivamente il fragile equilibrio. Quando Lindy viene rimpicciolita a soli 15 centimetri, il conflitto fra orgoglio, rancore e amore esplode dando vita a una battaglia tanto surreale quanto profondamente umana.



Oltre ai due protagonisti, il cast di The Miniature Wife include O-T Fagbenle (RPW), Zoe Lister-Jones (Vivienne), Sian Clifford (Terry) e Sofia Rosinsky (Lulu), con le partecipazioni di Ronny Chieng, Aasif Mandvi, Rong Fu e Tricia Black.



La serie nasce dall'adattamento del racconto breve di Manuel Gonzalez e vanta una squadra di creatori affermati: Jennifer Ames e Steve Turner sono showrunner e produttori esecutivi insieme ai protagonisti Banks e Macfadyen, Michael Aguilar, Michael Ellenberg, Lindsey Springer. La regia dei principali episodi è affidata a Greg Mottola, che firma anche le prime e le ultime due puntate, con Bertie Ellwood, Fernando Frias e Miguel Arteta impegnati sugli altri episodi. Le sceneggiature, ricche di ironia e al tempo stesso profonde, portano la firma di numerosi autori tra cui Marisa Wegrzyn, Vivian Barnes, Hiram Martinez, Suzanne Heathcote, Noelle Valdivia e Neda Jebelli.



Con la sua miscela di commedia brillante e riflessione sui rapporti di coppia, The Miniature Wife - Un piccolo problema si prepara a conquistare il pubblico italiano, offrendo un inedito punto di vista sugli squilibri di potere e le complessità della vita matrimoniale.