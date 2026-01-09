Connect with us

FIAT, Abarth e FIAT Professional al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026: un viaggio di innovazione e gioia

Published

FIAT, Abarth e FIAT Professional si preparano a conquistare i riflettori del Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, in programma dal 9 al 18 gennaio, con un’esposizione che promette di unire tecnologia, sostenibilità e passione per il design italiano. Il trio di marchi del gruppo Stellantis offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva definita come “un viaggio nella gamma innovativa e versatile che cattura l’essenza di gioia, energia e design”, spaziando dai modelli familiari alle soluzioni per la mobilità del futuro.

Tra i protagonisti dello stand, spicca la nuova Grande Panda, una delle sette finaliste per il titolo di “Auto dell’Anno 2026”. Conosciuta per la sua versatilità e per la capacità di abbracciare diverse tipologie di propulsione — elettrica, ibrida e benzina —, la nuova generazione della Panda è costruita sulla piattaforma STLA Smart, che ne conferisce un carattere globale. Prodotta in Serbia e Algeria, la Grande Panda raggiungerà anche il mercato sudamericano entro la fine del 2026.

Il marchio torinese presenterà inoltre la Fiat 500 Hybrid, al suo debutto internazionale. La city car simbolo del made in Italy, ora in versione ibrida, rappresenta un passo cruciale per l’evoluzione del marchio. È prodotta interamente presso lo storico stabilimento Carrozzerie Mirafiori di Torino, consolidando il legame tra FIAT e la sua città d’origine. Accanto a essa sarà esposta anche la Fiat 500e Cabrio, la versione completamente elettrica che coniuga l’iconico stile della 500 con il piacere della guida a cielo aperto.

Un’altra protagonista assoluta sarà la Fiat 600 Sport, pensata per un pubblico giovane e dinamico grazie al suo design sportivo e alle prestazioni versatili. Accanto a lei sarà presentata l’Abarth 600e Competizione, modello ad alte prestazioni completamente elettrico con una potenza di 280 CV, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi. Questo modello rappresenta la perfetta fusione tra adrenalina e sostenibilità, un chiaro segno del futuro sportivo del marchio dello Scorpione.

Il Salone di Bruxelles sarà anche l’occasione per il debutto mondiale del Fiat QUBO L, una novità pensata per le famiglie contemporanee. Questo modello versatile unisce comfort, spazio e praticità, con un design allegro e accogliente. Disponibile in due versioni — a 5 posti (4,40 m) e a 7 posti (4,75 m) —, il QUBO L è l’unico modello Diesel della gamma presentata, offrendo un equilibrio tra efficienza e prestazioni per la vita di tutti i giorni.

Non mancherà Fiat Topolino, il quadriciclo totalmente elettrico che continua a conquistare il pubblico europeo. Simbolo di una mobilità urbana sostenibile e accessibile, il Topolino incarna la filosofia FIAT di offrire soluzioni semplici, divertenti e rispettose dell’ambiente.

A chiudere l’esposizione, FIAT Professional porterà a Bruxelles una novità assoluta per l’Europa: il FIAT Professional TRIS. Questo veicolo commerciale a tre ruote, completamente elettrico, è già disponibile nella regione MEA e rappresenta una proposta innovativa per la micromobilità professionale. Pensato per rispondere alle esigenze del trasporto urbano di ultima generazione, il TRIS testimonia la capacità di FIAT Professional di anticipare le tendenze del mercato e offrire soluzioni concrete per un futuro più sostenibile.

Con questa ampia gamma di modelli, FIAT, Abarth e FIAT Professional dimostrano di voler rafforzare la loro identità globale, coniugando design, efficienza e sostenibilità. Il Salone di Bruxelles 2026 diventa così il palcoscenico perfetto per mostrarne la visione: un’auto per ogni esigenza, ma soprattutto per ogni emozione, in un percorso che celebra l’evoluzione tecnologica e la gioia di guidare.

