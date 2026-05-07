Fiorello ironizza sui David di Donatello: maratona di premi e satira in radio con La Pennicanza

Fiorello torna protagonista ai microfoni di Rai Radio2 nella puntata de La Pennicanza del 7 maggio, dedicando l'apertura della trasmissione ai David di Donatello e al cinema italiano. Lo showman non risparmia le battute sulla lunga durata della cerimonia: L'ultimo premio l'hanno dato un'ora fa, hanno dato la statuetta e il cappuccino. Non manca anche una riflessione più seria: Il cinema italiano andrebbe valorizzato e festeggiato anche in queste manifestazioni afferma Fiorello, sottolineando come eventi di tale importanza meritino il collegamento diretto con il Tg1 non solo alla fine, ma anche all'inizio.

Durante la trasmissione, Fiorello e il collega Fabrizio Biggio scherzano sulla gestione televisiva della serata e invocano una revisione della programmazione nel giorno dei David di Donatello. L'ironia si fa ancora più pungente quando Fiorello commenta: Non possono mandare in onda '5 minuti di Vespa' e 'Affari tuoi' se ci sono i David di Donatello, dovrebbero cambiare la programmazione.

Lo show però si spinge anche sull'attualità politica con una parentesi destinata al caso del Ministro della Giustizia Nordio e la querela contro Bianca Berlinguer. La satira si accende, con Fiorello e Biggio che ironizzano: Questo è un attacco a Mediaset. Ne nasce una surreale telefonata del Ministro: Certo che voglio denunciarli, li faccio passare da Carta Bianca a carta intestata, sti terroni. Vi faccio passare dalla Pennicanza alla Querilanza, a lei e quel terrone di Fiorello. Subito dopo arriva anche la replica, sempre immaginaria, di Pier Silvio Berlusconi: Stiamo lavorando per la pace tra il Ministro Nordio e la Berlinguer, abbiamo predisposto tutti i mezzi: il ministro Nordio e Bianca Berlinguer faranno un falò di confronto. Complimenti per i David di Donatello. Ascolti così fanno bene all'umore, il nostro!.

Prima di chiudere, Fiorello ricorda agli ascoltatori uno degli eventi solidali più importanti in Italia: la Race for the Cure, maratona per la lotta ai tumori del seno, che si terrà a Roma il 7, 8 e 9 maggio. La puntata di La Pennicanza si conferma così un appuntamento irrinunciabile tra intrattenimento, satira e attenzione al sociale. L'appuntamento con Fiorello e Biggio è ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, oltre che alle 7:10 su Rai2 con La Mattinanza.