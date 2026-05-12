Fiorello svela: i Måneskin pronti alla reunion a Sanremo 2027 e omaggia Giorgia

Sorpresa in radio: Fiorello lancia uno scoop sui Måneskin annunciando la loro reunion prevista per Sanremo 2027. Durante l'ultima puntata de La Pennicanza su Rai Radio2, in onda dall'11 maggio, lo showman ha raccontato di aver incontrato Ethan e Thomas agli Internazionali e di aver strappato una clamorosa promessa: Ieri, durante gli Internazionali, ho incontrato Ethan e Thomas dei Måneskin. Gli ho chiesto se fosse vero che torneranno insieme e mi hanno detto di sì. La reunion avverrà a Sanremo 2027! Una notizia che ha lasciato tutti stupiti, mentre Fiorello si è divertito a scherzare su un possibile e atteso ritorno della band romana sul palco dell'Ariston.

La puntata ha poi celebrato la musica italiana con una speciale dedica a Giorgia. In occasione dei suoi trent'anni di carriera, Fiorello l'ha sorpresa con una videochiamata, accogliendola intonando Di Sole e D'Azzurro e condividendo ricordi dal Festivalbar fino a una confessione inedita: Ti dico una cosa che non ti ho mai detto: al Festival di Sanremo del '95, quando mi davano per vincitore, mi pavoneggiavo. Poi arrivano le prove, inizi a cantare tu e io dico: vado via, torno a casa!

C'era un cast straordinario: Gianni Morandi, Bocelli, Mango, Ivana Spagna, anche gli 883. Pippo Baudo aveva fatto un cast bellissimo, hanno ricordato i due, tra aneddoti e simpatia. Fiorello ha aggiunto: Io avevo tantissimo gel in testa. Nonostante il gel, tu mi spettinasti con la tua voce. Il saluto finale dello showman è stato un augurio sentito: Mi raccomando, regalaci altri 50 anni di carriera!

Non sono mancati momenti di satira politica. Fiorello e Biggio hanno commentato con ironia la notizia del licenziamento dello staff del Ministro Giuli, scherzando: Erano noiosi, mi parlavano solo di cultura.

Spazio anche al cinema, con una nota dal Festival di Cannes: tra i più attesi quest'anno John Travolta, che, secondo Fiorello, avrebbe accettato di partecipare solo dopo aver saputo che Amadeus e Fiorello sarebbero stati a 500 km di distanza. Travolta sarà alla Croisette per presentare il film francese La dans du qua qua.

L'appuntamento con La Pennicanza si conferma così come un mix perfetto di attualità, musica, ironia e intrattenimento, in onda su Rai Radio2 e RaiPlay ogni giorno dalle 13:45 e su Rai2 con La Mattinanza alle 7:10.