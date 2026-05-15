Flaco G pubblica il suo primo album ufficiale: è fuori ovunque "The Goldfather"

Flaco G, uno dei nomi più caldi della nuova scena rap italiana, pubblica oggi il suo primo album ufficiale "The Goldfather". Dopo l'ultimo estratto "Vene Blu" e lo speciale evento a Milano in Piazzale Clotilde, dove ha regalato magliette ai fan anticipando le tracce, il rapper originario del quartiere Famagosta compie il passo più importante della sua carriera pubblicando un disco che rappresenta la definitiva consacrazione.



Tra gli ospiti spiccano 22Simba, Emis Killa, Jake La Furia, Promessa e YD Frost, confermando la stima conquistata da Flaco G nella scena. Il nuovo progetto arriva dopo un 2025 che lo ha visto protagonista con l'EP "Gold Fella" e una serie di singoli di successo, culminando con un'incredibile live session su YouTube realizzata su una pista d'atterraggio, dove l'artista ha svelato alcune nuove canzoni a bordo di un iconico Booster oro.



Il disco testimonia una crescita evidente dal punto di vista tecnico e narrativo: il flow di Flaco G diventa un'arma affilata e le liriche si elevano, fondendo la durezza della strada con la visione di chi ha raggiunto il vertice del gioco. Nell'opera, sottolinea il passaggio da ragazzo affamato a leader consolidato: "Il passaggio da Fella a Father è un atto di maturità artistica e di potere; è il passaggio dal soldato al generale, dal ragazzo che cerca il suo posto al leader che quel posto lo ha blindato con i fatti".



La tracklist comprende 15 brani che alternano collaborazioni di peso a veri e propri instant classic: "Questo o Quello", "A Metà" feat. 22Simba, "Whisky" feat. Emis Killa, "Gucci Mane" feat. Jake La Furia, "Animalier" feat. YD Frost e il già citato "Vene Blu". Tra le tracce anche "Gravità" feat. Promessa e la sorprendente "La mia banda suona il Mh Ye".



I formati fisici includono vinile e CD, anche autografati, con le versioni in vinile oro già esaurite. L'uscita dell'album è accompagnata da tre speciali instore a Milano, Bologna e Roma, dove Flaco G incontrerà i suoi fan per festeggiare il debutto discografico in grande stile.



Classe 2001, Flaco G nasce e cresce nella periferia milanese, nutrendo la sua arte con il freestyle e l'ascolto dei grandi nomi dell'hip hop internazionale e italiano. Nel 2024 si impone con i singoli "Kaioken", "Milano Southside" e "Quelli come me" feat. 22Simba, arrivando a ritagliarsi un'identità forte e personale, caratterizzata da un suono fresco e da produzioni inconfondibili.



Con "The Goldfather", il rapper milanese sancisce il passaggio definitivo a una nuova stagione della sua carriera: ogni rima diventa un lingotto, ogni traccia un tassello fondamentale di un'eredità che parte dalle strade della periferia e arriva fino al trono del rap italiano. Il tempo dei giochi è finito: è l'inizio dell'era di Flaco G.