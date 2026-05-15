GialappaShow: Ditonellapiaga co-conduttrice e super ospiti nel gran finale su TV8

GialappaShow si prepara a chiudere la stagione in grande stile con un'ottava puntata ricca di sorprese, in onda in prima serata lunedì 18 maggio su TV8 e in simulcast su Sky e NOW. A guidare la serata, in veste di co-conduttrice accanto al Mago Forest, ci sarà Ditonellapiaga, fresca di un entusiasmante terzo posto al Festival di Sanremo.



Il cast si arricchisce per il finale con una vera e propria valanga di ospiti: tra i nomi di spicco Diego Abatantuono, Lino Guanciale, Francesco Paolantoni, Max Angioni, Silvia D'Amico, Paolo Belli, Gino Castaldo, Elio e le Storie Tese, Paola Folli e i Tenores di Neoneli. La puntata promette momenti di pura comicità e performance musicali di rilievo.



Fin dall'anteprima, Lino Guanciale affronta la scorbutica assistente di produzione Miriam, interpretata da Brenda Lodigiani, passando poi il testimone a Ditonellapiaga. L'atmosfera si scalda con uno sketch introduttivo che fa emozionare il personaggio Gineprio (Ubaldo Pantani) seguito da una sigla corale sulle note de Il Gladiatore, con il Mago Forest protagonista.



Tra gli sketch più attesi, la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono insieme a Brenda Lodigiani nella nuova puntata di Sensualità a corte, e l'ironia di Francesco Paolantoni nei panni del mitico Robertino. Silvia D'Amico sarà ospite a Vererrimo insieme a una Silvia Toffanin parodica e Paolo Belli proporrà una versione inedita del brano La mamma dei cani con Ditonellapiaga.



Gino Castaldo si unirà ad Ema Stokholma per una nuova puntata del Radio GialappaShow, mentre sul fronte musicale sarà protagonista un vibrante mashup che vedrà collaborare Elio e le Storie Tese, Tenores di Neoneli, Neri per Caso e il maestro Vittoria Cosma. Le esibizioni varieranno dalla celebre L'ultima luna di Lucio Dalla a celebri hit internazionali come Everybody wants to rule the world dei Tears for Fears e The way you make me feel di Michael Jackson. Paola Folli aggiungerà la sua voce in Birdland dei Manhattan Transfer.



Non mancheranno le imitazioni di Ubaldo Pantani nei panni di Piersilvio Berlusconi e Giulia Vecchio, che vestirà i ruoli di Iva Zanicchi e Monica Setta, regalando momenti di satira e musica. Tra i segmenti di culto tornano Terapia di gruppo, Storie male di Maccio Capatonda, A' Vicepreside con Michela Giraud e Ciak si rigira con i bloopers di Sabrina Ferilli parodiata da Valentina Barbieri.



Sul finale, spazio anche all'autoironia con un video che raccoglie gli errori, le papere e le battute mal riuscite della stagione, chiudendo con leggerezza e simpatia questo apprezzatissimo show.





