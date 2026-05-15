Chryverde pubblica il nuovo album Des Iles 2: collaborazioni e atmosfera lago

Chryverde pubblica oggi "Des Iles 2", un nuovo album che coinvolge alcuni dei nomi più influenti della scena urban italiana e internazionale. Il progetto nasce sulle rive del Lago Maggiore, in un'atmosfera di creatività e sincerità, dalla voglia di condividere musica tra amici e colleghi che si stimano non solo artisticamente, ma anche umanamente.



Dopo aver svelato i primi due singoli "HOTEL CONCORDE" con Kay Carter e "DAY BY DAY" con Kuremino, Chryverde alza il sipario su un disco che si discosta dal precedente EP sia per la varietà dei featuring sia per l'ampiezza del progetto. Con artisti come Sayf, Izi, Vegas Jones, Kuremino, Disme, Kay Carter, Helmi, Guesan, Vincè, Praci, Zagà, Sgribaz e Keenon Rush, "Des Iles 2" si configura come un vero mosaico sonoro.



L'album prende forma nella dimensione collettiva di una villa sul lago, dove la musica diventa collante e linguaggio condiviso e autentico. Durante le riprese della docuserie dedicata al progetto, Chryverde descrive così questa esperienza: "Abbiamo creato un gruppo di amici che non devono fingere. Tutto è chiaro e pulito tra noi. Ci tengo a fare musica con persone a cui voglio bene e che rispetto umanamente prima che artisticamente. Stiamo andando tutti in all in".



Il termine "Laghista" coniato durante la docuserie, sintetizza il mood del progetto: spontaneità, libertà creativa, eccellenza tecnica, immerse nella serenità suggestiva del Lago Maggiore.



Nella tracklist, le collaborazioni di spicco di Sayf e Izi portano il sound della scuola genovese, mentre Keenon Rush, rapper americano, conferisce respiro internazionale al lavoro. Gli artisti come Helmi, Guesan, Disme, Vincè, Praci, Zagà e Sgribaz arricchiscono ulteriormente l'album, ognuno contribuendo con la propria cifra stilistica.



Ecco la tracklist completa di "Des Iles 2":



2X (INTRO) ft. Vegas Jones

HOTEL CONCORDE ft. Kay Carter

DAY BY DAY ft. Kuremino

MA BEBE ft. Sayf, Helmi, Vincè, Genovarabe

VILLA AL LAGO ft. Sgribaz

TORRE DI CONTROLLO ft. Izi & Disme

ARBRE MAGIQUE ft. Helmi, Praci, Disme, Kuremino

COOL ft. Keenon Rush & Izi

BEI PENSIERI ft. Zagà & Guesan

SABELT FREESTYLE ft. Vegas Jones

SURF ft. Keenon Rush

BLITZ ft. Helmi (bonus)



Chryverde, membro dal 2016 dello storico collettivo Alien Army, ha mosso i primi passi come produttore tra Miami, Atlanta e Los Angeles. Nel 2021 arriva la svolta italiana come main producer dell'album "Medioego" di Inoki, con ospiti del calibro di Tedua, Bresh e Nayt. Nel 2023 pubblica il suo primo EP "Des Iles", esplorando l'amapiano scoperto durante i DJ set a Los Angeles. Questo secondo capitolo intende essere un vero album: più ambizioso, più ricco e pensato per raccontare una nuova fase di crescita.



