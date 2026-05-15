Lady Gaga incanta su Apple Music Live con MAYHEM Requiem, show e album esclusivi

Lady Gaga torna protagonista con una straordinaria performance esclusiva disponibile ora su Apple Music: "MAYHEM Requiem". Tutto lo spettacolo, il relativo album dal vivo e contenuti inediti dietro le quinte sono ora accessibili on-demand per gli abbonati alla piattaforma, offrendo ai fan un'esperienza immersiva tra musica e creatività.



Registrata durante una sola notte di esibizione al The Wiltern di Los Angeles, la performance rappresenta una celebrazione intensa e una rivisitazione musicale di "MAYHEM", settimo album di Lady Gaga vincitore del Grammy Award. Sul palco, Gaga interpreta il ruolo del fantasma della sua stessa opera gotica, alternandosi tra pianoforte e sintetizzatori, e guidando arrangiamenti inediti di brani come "Abracadabra", "Disease" e altri pezzi dalla tracklist nell'ambientazione suggestiva delle rovine del MAYHEM Ball.



L'intero show, diretto e prodotto da Morningview, offre anche contenuti dietro le quinte esclusivi. Gli abbonati possono così scoprire il processo creativo di un'artista che ha conquistato 16 GRAMMY, Oscar ed Emmy Award, entrando nei dettagli dell'ispirazione che ha portato alla nascita di MAYHEM Requiem. In una delle riflessioni, Lady Gaga si rivolge al suo staff: E se mettessimo sotto chiave il set dopo l'ultimo show e, nel corso di centinaia di anni, cadesse a pezzi e qualche Little Monster del futuro lo ritrovasse - o ne ricavasse un'opera d'arte?



L'atmosfera del live alterna sonorità industrial come in "Killah" e momenti electro-funk, come la versione di "Die With a Smile" realizzata con Bruno Mars. L'intero progetto rappresenta così un'estensione naturale dell'album originale e, allo stesso tempo, un evento irripetibile nel panorama pop.



MAYHEM si è già affermato come uno degli album più importanti della carriera dell'artista. Prodotto da Gaga insieme a Michael Polansky, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein, ha esordito al primo posto della Billboard 200, segnando il settimo album solista consecutivo di Gaga a raggiungere la vetta. L'album ha dominato la classifica Billboard Dance/Electronic Albums per 17 settimane, è rimasto per 12 settimane nella Top 20 della Billboard 200 e ha raggiunto il primo posto in 26 paesi. Oltre alla certificazione disco di platino negli Stati Uniti, ha ottenuto riconoscimenti d'oro e platino in molti territori.



La collaborazione con Bruno Mars in "Die With a Smile" ha rafforzato ulteriormente il successo, restando 18 settimane al primo posto nella Billboard Global 200 e conquistando la vetta in oltre 30 paesi. L'album ha ricevuto il Grammy Award 2026 come Best Pop Vocal Album, oltre a numerose nomination importanti, tra cui Album of the Year, Song of the Year per "Abracadabra" e Best Pop Solo Performance per "Disease".



La release di MAYHEM Requiem su Apple Music segna dunque un altro passo nella continua reinvenzione artistica di Lady Gaga, che con questa esperienza multimediale ribadisce il suo ruolo di regina della sperimentazione pop.