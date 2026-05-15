John Travolta presenta a Cannes il nuovo film Volo notturno per Los Angeles

Volo notturno per Los Angeles, scritto e diretto da John Travolta, debutta oggi in anteprima mondiale al Festival di Cannes e dal 29 maggio su Apple TV.

Grande attesa per l'anteprima mondiale di Volo notturno per Los Angeles, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da John Travolta, presentato oggi al Festival di Cannes prima dell'esordio in streaming su Apple TV previsto per il 29 maggio.

Il film rappresenta una tappa importante nella carriera di Travolta che, oltre a guidare la regia e la sceneggiatura, presta la sua voce come narratore e si fa carico anche della produzione. Il cast vede protagonista l'esordiente Clark Shotwell nel ruolo di Jeff, un giovane appassionato di aviazione, affiancato da Kelly Eviston-Quinnett che interpreta la madre Helen. Al loro fianco, Ella Bleu Travolta e Olga Hoffmann vestono i panni delle assistenti di volo Doris e Liz, arricchendo la storia con personaggi affascinanti e situazioni insolite.

Ambientata nell'epoca d'oro dell'aviazione, la pellicola racconta il viaggio di Jeff e sua madre attraverso il Paese verso Hollywood, trasformando un semplice volo in un'avventura ricca di emozioni. I passeggeri bizzarri, gli imprevisti durante i vari scali e un assaggio della prima classe mescolano magia, nostalgia e sogni d'infanzia in un racconto che traccia la rotta per il futuro del giovane protagonista.

Il progetto è una produzione Apple Original, realizzata da JTP Films Inc di John Travolta insieme a Kids At Play, con la collaborazione di Jason Berger e Amy Laslett. Nel team creativo Travolta si conferma protagonista assoluto, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e passione per il cinema.