Primogenito debutta con l'EP Affogare in acque amiche e rinnova il cantautorato italiano

Il giovane cantautore romano Primogenito esordisce sulla scena musicale italiana con il suo primo EP, Affogare in acque amiche, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali grazie a EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Composto da cinque brani e con una durata complessiva di oltre 17 minuti, l'EP offre un intenso viaggio all'interno dell'universo personale di Primogenito, tra storie intime e atmosfere evocative. Ogni canzone è definita come un micro-mondo, una narrazione dettagliata ispirata a episodi di vita quotidiana e mitologia urbana, con forti riferimenti autobiografici.

È un progetto a cui sto lavorando da due anni, scartando e inserendo dei pezzi. Ogni canzone parla di una situazione confortevole, di acque amiche, che però creano alla fine un senso di oppressione, diventando logoranti e monotone, racconta l'artista.

L'EP affronta tematiche universali come la famiglia, le relazioni, la ricerca d'identità e il ruolo nel mondo, configurandosi come un vero e proprio romanzo di formazione musicale. Il sound celebra le sonorità cantautorali italiane e anglosassoni degli anni '60, '70 e '80, attraversate da una vena pop rock alternativa e una modernità ricercata. Musica e testi puntano a stimolare i sensi, evocando immagini vivide e fortemente emozionali.

Particolarmente simbolica è la copertina, che ritrae il corpo dell'artista oppresso da oggetti di casa e rifiuti, elementi che richiamano le singole tracce dell'EP. La copertina non utilizza l'acqua, nonostante il titolo. Ci sono un mucchio di rifiuti e cianfrusaglie della casa, ma ci sono vari elementi che richiamano le canzoni: il cofanetto e le bambole (Il mondo in quel cofanetto), la casa e la macchina bianca (Scusa Caterina), la testa con i fiori e il trenino (Principessa della ferraglia), il pallone che rappresenta la mia infanzia dato che ho giocato a calcio prima di abbandonare questa professione, divenuta ad un certo punto opprimente... inoltre ho inserito anche le api, le mosche e una chiave, che rappresenta il passe-partout per accedere a questi mondi, spiega Primogenito.

Affogare in acque amiche è dedicato a una fan di nome Patrizia, venuta a mancare, a cui l'artista rivolge tutto il progetto.

La tracklist comprende: Il mondo in quel cofanetto, Problemi di cuore, problemi di culo, Scusa Caterina, Principessa della ferraglia e Gelosia Suburbana.

Nato nel 2004 nella periferia di Roma, Primogenito ha iniziato il suo viaggio musicale a 19 anni con il singolo Potassio nel 2023. Nel 2024 pubblica un progetto incentrato sugli stereotipi della società moderna, che include il brano Mario (alla tua età), per poi tornare nel 2025 con Scusa Caterina, una ballata intima sui compromessi in amore. Il suo stile si distingue per l'unione tra la tradizione cantautorale italiana e influenze anglosassoni e americane, citando tra i punti di riferimento Tally Hall, Will Wood, Sergio Caputo, Ivan Graziani ed Edoardo Bennato.

Adoro utilizzare un lessico ricercato, non tanto dal punto di vista fonetico, ma di significato e di sensazioni che è in grado di provocare negli ascoltatori, anche attraverso parole semplici, dice Primogenito. Lontano da ogni ermetismo, privilegia la semplicità e il potere evocativo della parola: le parole devono essere limitate, ma non limitanti, aggiunge.

Dopo aver firmato con la major, ha pubblicato i singoli Principessa della ferraglia e Il mondo in quel cofanetto. Reduce da una performance applaudita al concertone del Primo Maggio a Roma, il giovane artista è atteso tra i protagonisti del MIAMI Festival 2026 a Milano e sarà in concerto al Monk di Roma l'8 ottobre, confermando la sua ascesa tra le nuove voci del cantautorato italiano.