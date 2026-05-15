Il Piccolo Coro dell'Antoniano celebra gli 80 anni della Repubblica con un inno corale

Il Piccolo Coro dell'Antoniano festeggia gli ottant'anni della Repubblica Italiana con "La Repubblica è un grande coro", un nuovo progetto musicale e di educazione civica dedicato alle bambine e ai bambini di tutta Italia. La canzone, distribuita da Sony Music Italy e già disponibile su tutte le piattaforme digitali, sarà accompagnata da un videoclip sul canale YouTube del coro dal 2 giugno, proprio in occasione della Festa della Repubblica.

L'iniziativa pone al centro i più giovani, invitando le scuole e le famiglie a partecipare coralmente al racconto dei valori della Costituzione italiana. Oltre ad ascoltare il brano, piccoli e grandi possono scaricare gratuitamente testo, base e spartito dal sito ufficiale per interpretarlo insieme nelle proprie comunità. Un kit didattico con attività specifiche può essere richiesto per accompagnare il lavoro in classe o in gruppo.

Il progetto si fonda sull'idea che la Repubblica sia come un coro, dove ogni voce è unica ma trova il suo significato solo insieme alle altre. Coro è ascolto, collaborazione, senso di comunità: proprio come avviene in una Repubblica, dove il bene comune nasce dall'impegno condiviso.

"Ottant'anni di Repubblica sono ottant'anni di voci che hanno imparato a stare insieme. Abbiamo pensato a un coro come immagine di questa ricorrenza perché nel coro si impara, prova dopo prova, ciò che è fondamentale in una democrazia: ascoltare, accordarsi, contribuire a qualcosa che è di tutti. 'La Repubblica è un grande coro' è l'invito a ritrovarci tutti insieme - piccoli e grandi - per ricordare e imparare insieme che la democrazia vive ogni volta che decidiamo di ascoltarci e di unire la nostra voce a quella degli altri", sottolinea Fr. Giampaolo Cavalli, Direttore dell'Antoniano.

Il testo della canzone porta la firma di Angela Senatore, ideatrice anche del progetto educativo, mentre la musica è del celebre compositore Lorenzo Tozzi. "Il progetto nasce dalla convinzione che l'educazione civica non debba essere un argomento da affrontare, ma un'esperienza da attraversare. Anche con la musica. I bambini non hanno bisogno di definizioni astratte: hanno bisogno di vedere che il bagno della scuola è di tutti, che il cerchio si rompe se uno lascia la mano, che una torta si fa di tante fette diverse. La Repubblica, prima di essere un concetto istituzionale, è una forma del vivere quotidiano e questa canzone vuole accompagnare i bambini ad abitarla ogni giorno più consapevolmente", afferma l'autrice Senatore.

L'arrangiamento è affidato ad Alex Volpi. "'La Repubblica è un grande coro' è una canzone nata come desiderio di raccontare e festeggiare con note e parole l'importanza della Repubblica, un dono per tutti, è un patto prezioso dove protagonisti siamo tutti noi, insieme alle bambine e ai bambini. La Repubblica compie 80 anni ma non li dimostra. Tante voci diventano una cosa sola, una res publica, una cosa di tutti, una casa che accoglie tutti. La canzone, cantata dal coro dell'Antoniano, rafforza così la speranza per le nuove generazioni, senza dimenticare le donne e gli uomini che hanno lottato per il nostro domani. La Costituzione, che è l'anima della Repubblica, ci ricorda che ognuno, può e deve con-correre al progresso materiale e spirituale della società, come un grande coro, ognuno può fare la sua parte. Piccole gocce insieme, diventano mare, e il mare può diventare una canzone", dichiara Lorenzo Tozzi.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Rai Radio Kids e Rai Radio Tutta Italiana, che trasmetteranno la canzone e proporranno approfondimenti speciali per coinvolgere sia i più giovani che il pubblico adulto.

Il Piccolo Coro dell'Antoniano, nato nel 1963 all'interno dell'istituzione bolognese fondata nel secondo dopoguerra per aiutare i bisognosi e promuovere la solidarietà, è oggi uno dei cori infantili più celebri al mondo e una vera scuola di canto e di valori. La formazione, composta da 52 bambini tra i 4 e i 12 anni sotto la direzione di Margherita Gamberini, ha collezionato incontri prestigiosi con grandi artisti italiani e internazionali, tournée in tutto il mondo e partecipazioni ad appuntamenti storici come diverse edizioni dello Zecchino d'Oro, eventi istituzionali, incontri con Papa Francesco e il Presidente della Repubblica.

La canzone "La Repubblica è un grande coro" si propone di essere un inno di appartenenza, accoglienza e impegno civico per le nuove generazioni, rafforzando il messaggio che ognuno, nel rispetto del prossimo, può essere protagonista di un'Italia più giusta e solidale.